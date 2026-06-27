『モアナと伝説の海』入場者プレゼントは『トイ・ストーリー5』との特製ぷくぷくシール

ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』の7月31日公開を記念し、『トイ・ストーリー５』(7月3日公開)との連動キャンペーンが発表された。

今回発表されたのは、この夏のディズニー2作品を盛り上げる複数の企画。まず、『モアナと伝説の海』の劇場公開初日となる7月31日から、同作の鑑賞者に先着で『モアナと伝説の海』『トイ・ストーリー５』の特製“ぷくぷくシール”をプレゼントする。このシールは、日本オリジナルの入場者特典となる。

また、2作品の連動企画のスタートを記念した特別ムービーも公開。映像では、『トイ・ストーリー』シリーズのウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーが映画館を訪れ、ポップコーンバケットの中から『モアナと伝説の海』の予告編を鑑賞。実写版のスケール感にウッディが「ウソだろ…!」と反応するなど、作品の枠を超えた内容となっている。

「この夏、ディズニーの物語と出かけよう」ディズニー夏の映画祭り

第1弾：2作品ムビチケキャンペーン

※『トイ・ストーリー５』のムビチケ前売り券は発売中(7月2日23:59まで購入可能)

※『モアナと伝説の海』のムビチケ前売り券は6月19日～7月30日23:59まで販売

【価格】一般：1,600円 小人：900円

【キャンペーン期間】8月3日(月) 14:59まで

【賞品】

A賞…ディズニー・オン・アイス チケット(12組24名)

B賞…OH MY CAFE ギフトチケット3,000円分(5名)

C賞…ディズニー映画オリジナルグッズ(10名)

D賞…地球の歩き方 ディズニーの世界(20名)

【応募方法】

応募には、『トイ・ストーリー５』『モアナと伝説の海』どちらもムビチケ前売券の購入が必要。専用フォームで必要事項を入力して応募できる。

第2弾：映画館で観る2作品キャンペーン

【キャンペーン期間】2026年7月31日～8月31日23:59(対象鑑賞期間：7月3日～8月31日)

【賞品】

・鑑賞チケット4枚コース

「ピクサーの世界展」チケット(20組40名)

Disney HARVEST MARKETギフトチケット3,000円分(10名)

・鑑賞チケット2枚コース

映画オリジナルグッズセット(40名)

『トイ・ストーリー５』ステーショナリーセット(10名)

・Wチャンス賞

『トイ・ストーリー５』ステッカー＆『モアナと伝説の海』ブックマーカー(120名)

【応募方法】

『トイ・ストーリー５』と『モアナと伝説の海』の2作品の有料鑑賞チケット、または入場用QRコードのスクリーンショットを、キャンペーンサイトからアップロードの上、専用フォームへ必要事項を入力して応募。

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