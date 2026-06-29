ファミリーマートは6月30日、プライベートブランド「ファミマル」より「冷や汁」(160円)を全国のファミリーマートで発売する。

冷や汁は、出汁と味噌で味を付けた、冷たい汁物料理。宮崎県を始め、埼玉県、山形県などでも楽しまれいる。暑い夏の農作業中に、麦飯に生味噌をのせ、それに水をかけて食べていたことが元になっているといわれているが、食文化の情報が広がるにつれて周囲にも広がっていた。近年では健康食として、食欲の落ちる暑い夏の夏バテ対策メニューとしてテレビや雑誌に取り上げられたり、機内食で提供されたりと、全国的にその存在が知られるようになっている。

今回、夏の食欲が落ちる時期でもサラッと食べやすく、かつしっかりと塩分や栄養を補給できる暑さ対策メニューとして、冷や汁をカップタイプで新発売する。

同商品は、冷たい水を注ぐだけで、本格的な出汁の旨みと味噌のコクが広がる、夏に嬉しい簡便性に優れた一杯。さば、かつお、さけ、白身魚、貝、昆布の6種類の魚介エキスを使用。具材には、たら、なす、豆腐、ゴマ、青しそを使用している。冷水を入れ、3分待つだけで戻せるフリーズドライ仕様。塩おむすびをはじめとするおむすびをそのまま容器に投入すれば、「冷やし茶漬け風」へと早変わりする。