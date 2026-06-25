ファミリーマートは6月26日、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社のオリジナルアパレルブランド。

本格的なサマーシーズンに向けて、日常生活に自然と馴染む雑貨アイテム「サコッシュ」(1,490円)が登場する。スマートフォン、鍵、イヤホン、飲み物など、ポケットには入らないけれど、大きなバッグに入れるほどでもない日常の必需品をストレスなく持ち運ぶのに最適なサイズ感を追求。生地には耐久性のあるリップストップを使用しており、軽量ながら強度に優れ、容量は約1.5Lと、600mlのペットボトルも収納できる。リフレクター付きコードで夜間の使用にも配慮しており、取り外せばポーチとしても使える2WAY仕様となっている。

高吸水仕様の「やわらかいフェイスタオル」(1,089円)と「やわらかいバスタオル」(2,189円)も登場する。糸の撚り(より)の回数にこだわった非常に柔らかい糸を使用しており、肌触りの良さが特徴のタオル。

また、人気のメッシュポーチのミニサイズ「メッシュポーチミニ」(580円)を販売中。メッシュ素材で入れたものが見えやすく、仕分けできるカラフルなポケットがついたミニポーチで、お財布としても活躍する。