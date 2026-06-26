ファミリーマートは6月30日、「熊本デスティネーションキャンペーン2026」とのタイアップ企画として、熊本県に関連した3品を九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県)と山口県(一部店舗)のファミリーマートで発売する。

熊本県に関連した商品3品発売

熊本県と熊本デスティネーションキャンペーン実行委員会事務局が開催する同キャンペーンは、「冒険と仲間づくり」をテーマに、さまざまな地域を冒険(旅)することで熊本の魅力を体験し、リピーターになってもらうことを目指している。

同社では、熊本県に関連した3品「大きなおむすび高菜めし(もち麦入り)」(248円)、「俵おむすびセット」(538円)、「むにほっぺ(ゆうべにいちごのクリーム)」(155円)を発売し、地域一体となってキャンペーンを盛り上げる。

大きなおむすび高菜めしは、熊本の名物「高菜めし」をイメージした食べ応えのある大きなおむすび。

俵おむすびセットは、熊本県産もみのりをつかったおむすびや、熊本で馴染みのあるお惣菜「サラダちくわ」、とんこつマー油たれをトッピングした唐揚げが入ったおむすびセット。

むにほっぺは、むにむにとした食感の生地の中に、熊本県産ブランド苺「ゆうべにいちご」のピューレを使用したクリームが入ったシュークリーム。

「サラダちくわ」や「黒亭」監修のカップ麺も

このほか、関連商品として、ちくわの天ぷらの中にポテトサラダを詰めた熊本に馴染みのある商品「サラダちくわ(磯辺)」(230円)や、熊本ラーメンの名店「黒亭」監修の「旨辛豚そぼろ入りとんこつ」(288円)、デコポンのフルーティーな香りを楽しめる「デコポンドーナツ棒」(220円)を展開する。

なお、旨辛豚そぼろ入りとんこつは全国で発売している。

ファミマポイント50円相当を還元

6月30日～7月20日までの期間中、大きなおむすび高菜めし、俵おむすびセット、むにほっぺのいずれかと、伊藤園「お～いお茶緑茶 350ml」1本をアプリ「ファミペイ」を提示してセットで購入すると、ファミマポイント50円相当を還元する。

HKT48による特別ナレーションを配信

九州地方(沖縄県を除く)の「ファミマTV」設置店にて、限定のオリジナル動画を放映する。ナレーションは、昨年から継続して取り組んでいる「ファミリーマート×HKT48 地域密着・九州応援プロジェクト」をともにする「HKT48」の熊本県出身メンバーが担当し、イチオシ商品やおトクなキャンペーン情報を、特別仕様のアナウンスで紹介する。放映期間は6月30日～7月13日の11:00～17:59、18:00～23:59。

熊本DC開催記念のブロマイド&シールが登場

マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、熊本DC開催を記念した熊本県内の観光スポットなどの「ランダムステッカー&ブロマイド」(L判400円/L判シール500円)を発売する。今回は、熊本県営業部長兼しあわせ部長「くまモン」がデザインに入った特別仕様となっている。発売期間は6月30日10時～9月30日23時59分まで。