ファミリーマートは6月23日、アプリ「ファミペイ」のサービス開始7周年を記念したキャンペーンを開始した。

揚げ物・お惣菜購入でゲームに挑戦

キャンペーン期間中、レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜をファミペイ提示で買うと、アプリ内のゲームに挑戦でき、ゲームに参加すると抽選で最大777円相当のファミマポイントが当たる。

さらに期間中、ファミペイの全ユーザーを対象に揚げ物・お惣菜に使える30円引きクーポンを配布する。新商品の「クリスピーチキン 麻辣湯味」(198円)なども対象となる。

ゲーム挑戦権獲得期間は6月23日～7月6日、ゲーム挑戦権有効期間は6月23日～7月7日。挑戦権の付与は1会計ごとかつ1日あたり10会計までとなる。決済方法の指定はなく、会計時にアプリのバーコードをスキャンして対象商品を購入するとキャンペーンの参加対象となる。

6月23日発売のクリスピーチキン 麻辣湯味は、大流行中の麻辣湯をイメージした商品。カリッと衣に花椒が香る、シビれる辛さが楽しめる。

ファミマオンラインで777円引きクーポンを配信

サービス開始7周年を記念し、6月23日より「ファミマオンライン」にて、宅配商品6品が777円引きになるクーポンを配信している。各商品先着200個限定。

クーポン対象商品は、「札幌西山ラーメンとチャーシューご飯の素」(3,996円)、「寺岡本家醤油らぁ麺 調味料詰合せ」(3,996円)、「素材旨麺 東北セット」(3,996円)、「名店カレー物語4種」(3,996円)、「黒トリュフソースハンバーグ」(4,266円)、「ナポリ風ピッツァ3種セット」(4,266円)。

札幌西山ラーメンとチャーシューご飯の素は、コシの強い熟成ちぢれ麺と濃厚な味わいのスープが特徴の西山ラーメンと、チャーシュー混ぜご飯の素のセット。

寺岡本家醤油らぁ麺 調味料詰合せは、広島県産小麦を使用した麺と、瀬戸内産いりこ粉末のだしを合わせた醤油スープのらぁ麺に、便利な調味料を詰め合わせた商品。

素材旨麺 東北セットは、東北各地の素材を生かしたバラエティラーメンセット。

名店カレー物語4種は、a Tempo神戸住吉、ブラッセリートモ、みのり、御室の4店舗が監修したレトルトカレーの詰め合わせ。

黒トリュフソースハンバーグは、黒トリュフソースにこだわったハンバーグ150g(固形量90g)を5個セットにした商品。

ナポリ風ピッツァ3種セットは、リストランテマッサ監修のナポリ風ピッツァ3種をセットにした商品。