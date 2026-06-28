6月28日、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」ステージにて、「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位が発表され、「ポムポムプリン」が第1位を獲得した。

今年30周年のアニバーサリーイヤーを迎える「ポムポムプリン」が700万票以上を獲得。2年連続、通算5度目の首位に輝いた。

続く第2位には「シナモロール」がランクイン。初回の速報順位では1位となっていたものの、その後中間順位で「ポムポムプリン」が逆転。シナモロールの返り咲きか、ポムポムプリンの連覇かに注目が集まっていた。

第3位には昨年に引き続きポチャッコがランクイン。TOP3を「犬キャラ」が占める結果となった。

第4位は「クロミ」、第5位は「ハローキティ」が続き、1位～5位は昨年と同じ並びとなっている。

一方、第6位には昨年10位の「あひるのペックル」が大躍進。中間順位で6位だった「マイメロディ」を最後に追い抜いた。

第7位の「マイメロディ」の後には、第8位に「タキシードサム」、第9位に「ハンギョドン」と「はぴだんぶい」メンバーがランクイン。

第10位には、キキ＆ララでおなじみの「リトルツインスターズ」が選ばれた。

最終順位1位～20位

1位ポムポムプリン

2位シナモロール

3位ポチャッコ

4位クロミ

5位ハローキティ

6位あひるのペックル

7位マイメロディ

8位タキシードサム

9位ハンギョドン

10位リトルツインスターズ

11位バッドばつ丸

12位こぎみゅん

13位マイスウィートピアノ

14位けろけろけろっぴ

15位はなまるおばけ

16位ウィッシュミメール

17位ウサハナ

18位がおぱわるぅ

19位コロコロクリリン

20位ぐでたま

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