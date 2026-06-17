「全試合って嘘? 何なの?」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、歌手で俳優の小柳ルミ子の“サッカー狂”っぷりに驚いた――。

佐久間宣行氏

「1日12時間ぐらい観てるってこと? 睡眠時間もとらないってこと?」

芸能界屈指の熱狂的なサッカー好きで知られる小柳。年間2,000試合以上を観戦している筋金入りのサッカーファンだが、佐久間氏は、10日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「小柳ルミ子が、インタビューで一時期答えててさ。サッカーどのぐらい観るんですか? って聞いたら、“全試合”って毎回答えてたんだよ」と苦笑い。「全試合って嘘? 何なの? って思ってたんだけど……」と未だに信じられない様子だった。

また、小柳は、5月12日のTOKYO FM『橋本・奥田の銀銀学学』で、国内外のプロサッカーから高校サッカーまでチェックし、3台のデバイスで試合を同時観戦していることを告白。365日毎日、サッカーの試合を観戦しているため、「いつ寝てるんでしょうね。自分でもわからない」と笑っていたが、佐久間氏は、「1日12時間ぐらい観てるってこと? 睡眠時間もとらないってこと?」とビックリ。さらに、来月74歳になると聞き、「嘘だろ!?」と声を上げながら、「密着してほしい」と小柳の生活に興味津々だった。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。