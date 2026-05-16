「居心地悪くて……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、30年前の“内定者飲み会”での出来事を明かした――。

  • 佐久間宣行氏

    佐久間宣行氏

授賞式で思い出した“一番苦手だった飲み会”

第70回岸田國士戯曲賞の授賞式で、受賞者のダウ90000・蓮見翔へのスピーチを行った佐久間氏。13日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)では、「やっぱり独特ですね」と会場の雰囲気を振り返り、「得意じゃないわと思って(笑)。あと俺、完全に部外者だわと思って」と本音を吐露。続けて、「そのとき、なぜかパッと思い出したのは、俺が一番苦手だった飲み会。テレビ局の内定者だけの飲み会ってあるんだよ」と約30年前の出来事を語った。

佐久間氏によると、テレビ東京に内定後、テレビ業界全体の“内定者飲み会”が行われたそうで、「フジテレビの内定者が全部仕切ってた」と回想。「テレビ東京の内定者の俺たちは、本当に隅で……。居心地悪くて、俺はもう途中で帰ったんだけど」と肩身が狭い思いをしたという。飲み会自体は大盛り上がりで、「俺、いまだに覚えてるんだけど。フジテレビの内定者の人が漫才やってた(笑)。マジかよ!? と思った。まだ何者でもないのに、やってらっしゃいました」と衝撃の光景を振り返っていた。

なお『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
佐久間宣行氏がパーソナリティを務める『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2019年4月にスタート。前月に行われた発表会見では、「この年になって、夢がかなうことがあるんだなと。中学時代から聴いていた『オールナイトニッポン』にまさか43歳でオファーがあるなんて」と驚き、就職活動でニッポン放送に落ちたことに触れながら、「『オールナイトニッポン』のディレクターをやりたかったんです。でも、まさか演者として出るとは」と話していた。

「マジかよ!?」30年前の“テレビ業界内定者飲み会”、佐久間宣行氏が途中で帰ったワケとは「まだ何者でもないのに…」
「なんてすごい人なんだ」神田愛花、バナナマン日村に心奪われた出来事を語る「そこがかっこいいと思った」
「もう本当に忍者」あまりの気配り力に度肝を抜かれた“26歳女優”とは? 元日向坂46松田好花が密かに抱くライバル心
「俺のこと嫌いだろ?」「調子乗りやがって!」爆笑問題・太田光からの“口撃”に佐久間宣行氏は…『あちこちオードリー』楽屋秘話
「うわ～と思って」「俺もう…」ビビる大木が“こんばんみ!”を封印している理由を赤裸々告白
「誰もお前のことなんか見てねーよ!」人生を変えた、とんねるず・石橋貴明の“言葉”　ナイナイ矢部も「すごい」と感動
「家でNetflix観といたほうがよかった…」ナイナイ岡村、GWの“洗礼”にうんざり
“上下ジャージ・サングラス男”の正体に驚がく…走って来て直立不動であいさつ　高田文夫氏が近所で遭遇
「学校中の女子が…」「田舎の中学に追っかけが」　草なぎ剛との“同級生”時代をビビる大木が回想「本当にカッコよかった」
休養中の日村勇紀と「連絡バンバン取れてます」　サンドウィッチマンが近況を語る
食中毒で体重が激減…復活するもドラマ撮影前日に“まさか”の事態に「朝起きて鏡見たら…」　元日向坂46松田好花が『まりとっつぁん』撮影の裏側を告白
「解散なのかなと…」ナイツ塙、2年前に“コンビ解散”がよぎった出来事　相方・土屋が真顔で「ちょっとお話がある」
関連画像をもっと見る