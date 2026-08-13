元プロ野球選手のG.G.佐藤氏が5日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「あの北京五輪で…G.G.佐藤さんが藤川球児さんからかけられた"忘れられない言葉"とは?」に出演。北京オリンピックでの落球の後、藤川球児氏からかけられたという言葉を明かした。

G.G.佐藤氏「落としたことしか覚えてないです」

2008年の北京オリンピックで、準決勝の韓国戦、3位決定戦のアメリカ戦で失点につながる落球を重ねたG.G.佐藤氏。落球の場面について「グラブに収まってるんですか?」と問われると、「(グラブの)土手です」と即答。「なぜ捕れなかったのかわかんないです、本当に。いつも通り出してるのに捕れないんですよ。プレッシャーはもちろんありましたけど、初めてのジャパンだったので」と語った。

さらに「あの日の試合展開はまったく覚えてないです。その日のこと、記憶が全部消えちゃってて。落としたことしか覚えてないです」と告白した。

また、「準決勝でエラーした後に、翌日、銅メダルを懸けたアメリカ戦があったんですけど、星野監督が2個エラーした人間を使うわけがないと思って、何の準備もせず休んだ」ところ、アメリカ戦でも出場機会が訪れ、「で、準備不足でエラーしたんですけど」と回顧。

そして、藤川氏からは準決勝敗退後、「明日、星野監督は絶対使うから準備したほうがいいよ、絶対使うからね」と言われたというが、「まったく覚えてないです。もう完全に耳閉じちゃって、殻に閉じこもってるから」と精神状態を振り返った。

その後、引退してから藤川氏と当時の出来事を振り返る機会があったといい、「『俺、言ったんだよ、あの時』って。『えー、もっとちゃんと言ってよ』って言ったら、『ちゃんと言ったんだよ』って(言われた)」と苦笑交じりに回想。

最後には「準備不足は大切な人の思いを裏切ることになるっていうのは、いつも言ってるんです」と、自戒を込めて語っていた。