元プロ野球選手で野球解説者の古田敦也氏が7日、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画「フルタも知らない!?『2番手捕手』の難しさとみんな嫌だった『当てろ』のサイン 【キャッチャーサミット】」に出演。選手兼任監督を務めていた時代の退場劇を振り返った。

古田敦也氏

「マウンドでめっちゃ怒ってる」 古田敦也氏が一部始終を語る

古田氏は「俺が選手兼任監督だったときに、遠藤(政隆)いたじゃん?」と切り出し、「横浜戦で俺、キャッチャーやってて、なんか10点ぐらい俺ら負けてたのかな。1塁ランナーが盗塁したの。もう全然こっちもノーマークなのに」と当時の状況を説明。

その場面で「ちょっと俺もカチンときたから、ベンチに『こんな点差なのに何やってんねん!』って文句を言った」ところ、「何にもサイン出してないのに、遠藤が内川(聖一)にバーン当てたの」と予想外の展開になったという。

続いて、「それで俺、マウンド行ってさ。『そんなことしなくていいから』って言ったら、もうマウンドでめっちゃ怒ってるんだよ。『こんなこと許したらあかんでしょ』って言うわけ」とやり取りを回顧。

その後、両者のやり取りで「ちょっと騒然としちゃうじゃん? だから『もう次は絶対やめろよ』って言って。でも、まっすぐ出したら、またやるかもしれないから、変化球のサイン出した」のだが、「スライダーがちょっとすっぽ抜けた。バッター村田(修一)もこっち警戒していてパッと屈んだら、曲がってきて当たった。結果、2人デッドボールで遠藤退場になったの」と語った。

さらに古田氏自身も、「退場になったから、アンパイアに『すっぽ抜けだったのに退場させたらアカンよ』みたいな感じでワーッと文句言ったら、俺も退場になったっていう(笑)」と振り返っていた。