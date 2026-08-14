元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が11日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「今だからこそ守り勝て! 注目の2ポジションについて赤星が提言!!」に出演。阪神のショート・レフト問題で持論を述べた。

赤星憲広氏

阪神のショートとレフトについて赤星憲広氏が持論を展開

森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔という強力なクリーンアップを持ちながらも、その一方でレフト・ショートに関しては後半戦になった今もレギュラーが決まっていない阪神。

この点について赤星氏は「レフト・ショート問題に関してはもう今年も多分決まらずにこのままいくと思うんですよ」と予想しながら、「これ、僕の勝手な意見だと思って聞いてほしいんですけど、これだけ決まらなかったら何をしたらいいかと言ったら、守れる人間を置いたほうがいいと思うんですよ」と、守備力を優先して配置すべきだと語る。

その理由は「タイガースの強みっていうのは ピッチャーを中心に守り勝つ野球だと思うんですよ」というもので、「ホームランの魅力っていうのはね、確かにガルシアにはあると思うし、だけど守れないと失点するんでね」と、新助っ人・ガルシアの長打力を認めながらも、今は守備力を重視すべきだと持論を述べた。

そして、赤星氏は「打つ確率と守る確率ってなった時に、守る確率はやっぱり100%に近づけなければいけないし、100%に近い成績が出るわけじゃないですか。打つのって今は良くて2割8分でしょ? って考えたら、僕は今の打撃陣の状態を見た時に守れる人間でいってほしいなと。だからレフト高寺、ショートは熊谷かなっていう」と、具体的な人選についても言及。

また、ショートに関しては「元山くんは頑張ってますよ」「だけどやっぱりショートだし、ここは守れたほうがいいと僕は思う」と、今季から加入した元山飛優のバッティングは認めながらも、守備の良い熊谷敬宥のほうが今は適任だと述べていた。

なお、11日からの阪神・巨人の伝統の一戦では、阪神が2連勝し、動画公開日翌日の12日終了時点で2ゲーム差をつける状況に。一戦目では元山の打撃面での活躍が目立つ結果となっていた。