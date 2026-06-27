「“今日は『御殿』でしょ?”って、みんなに言われて……」お笑いタレントの明石家さんまが、俳優・中村玉緒さんの通夜に参列した経緯を明かした――。

明石家さんま

中村玉緒さんへ「これからもね、お母さんよろしくお願いします」

6月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった玉緒さん。16日に都内で行われた通夜に出席したさんまは、20日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、「玉緒さんに呼ばれたとしか思えない」と意味深に吐露。その日は火曜日だったが、「火曜日って30年間、『踊る! さんま御殿!!』が夕方から収録なんです。それが、その日だけ昼の2時から回すって」と話し、「たまたまどころか、30年で初めて。スペシャルの収録やったんですけど、タレントさんのスケジュールかなんか知らんけど……。いつも、5時から回すのに、その日は2時から回して」と打ち明けた。

普段とは違うスケジュールが幸いし、午後6時から行われた通夜に参列できたさんま。自身の父親や師匠・笑福亭松之助が亡くなったときも、同じようなことが起こったと明かしつつ、「みんなに、“今日は『御殿』でしょ?”って言われて。今日は昼間で終わったんですよって。完全に玉緒さんに呼ばれた」と回想。翌日の告別式にも出席したさんまは、「2つとも行けた。お通夜は無理やって、断ってたんですけど。スケジュール聞いたら、行けますって言われて。玉緒さんが、俺を呼んでくれたということやって思うたな」としみじみつぶやき、「これからもね、お母さんよろしくお願いします」と玉緒さんに語りかけていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。