7月3日公開、ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の日本版予告が解禁された。

最新作の舞台となるのは、ボニーの家。おもちゃが大好きだったボニーは、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず、悩みを抱えていた。そんなボニーを見守ってきたジェシーだったが、ある日、最新タブレット「リリーパッド」が現れたことで日常が一変する。

周囲の子どもたちと同じように、ボニーも次第に画面に夢中になっていく。かつて遊びの中で見せていた輝く笑顔が失われていく様子に危機感を抱いたジェシーは、「本当のボニーを取り戻さなきゃ!」と立ち上がる。ジェシーのSOSを受け、ウッディも再びボニーの家へ。久々に再会したウッディ、バズら仲間たちは、ボニーとの絆を取り戻すため、“デジタル”という脅威に立ち向かう。

今回の日本版予告は、ジェシーとかつての持ち主・エミリーとの思い出の場面からスタートする。成長したエミリーに遊ばれなくなり、つらい別れを経験したジェシー。ウッディたちと出会い新たな居場所を見つけた彼女が、今度はボニーとの関係の変化に直面する姿が描かれる。

監督は、「トイ・ストーリー」シリーズのほか、『ファインディング・ニモ』『ファインディング・ドリー』などを手がけたアンドリュー・スタントン。共同監督をケナ・ハリス、製作をリンジー・コリンズが務める。日本語吹替版には、唐沢寿明、所ジョージ、日下由美、佐野勇斗、竜星涼らが参加する。

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