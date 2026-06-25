ドイツ発祥のライフスタイルブランド「FEILER(フェイラー)」。伝統工芸織物シュニール織を用いたハンカチなどが人気ですが、そんなフェイラーが、このほど「シルバニアファミリー」とコラボすることに。シュニール織のどうぶつたちが「かわいすぎる!」とSNSで話題になっています。

SYLVANIAN FAMILIES×FEILERのコラボレーション第2弾が決定しました🎉

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今回のコラボレーションのために特別に制作されたオリジナルデザインが登場!

(@SylvanianJPより引用)

シルバニアファミリー×フェイラー 第２弾

第2弾となる今回のコラボでは、第1弾で好評だったハンカチの縁どりが、爽やかなペールブルーのカラーになって登場します。

デザインは、ショコラウサギの女の子フレア、くるみリスの男の子ラルフ、ペルシャネコの女の子ライラが素敵なお家でお出迎えしてくれるミディアムグリーンの『シルバニアファミリー ハンカチ』(3,300円、25×25cm)と、さらに、ビスケットクマの男の子テオ、フローラウサギの女の子アリスが加わったターコイズブルーの『シルバニアファミリーフレンズ ハンカチ』(3,300円、25×25cm)の2種がラインアップされています。どちらも、シルバニアファミリーの優しさと温かさがシュニール織で表現されていて、とっても素敵です。

また、お出かけが楽しくなっちゃう「シルバニアファミリーフレンズ バッグ」(17,600円、21×21×5cm)や「シルバニアファミリーフレンズ ポーチ」(7,150円、9.5×21cm)も登場。涼しげなターコイズブルーが、これからの季節にピッタリですね。

今回の販売方法は、フェイラー公式オンラインショップ限定による抽選販売。抽選の申込期間は7月9日12時～14日16時59分まで、1人につき各商品1点限りとなっています。SNSで紹介されると、「めっちゃ可愛い!!! バッグとハンカチ欲しい」「水色で可愛いーー」「かわいいとかわいいのコラボ」「前回買えなかったから今回こそはお迎えしたいな〜〜」「参戦します」「FEILERコラボいつも可愛い」と話題に。この可愛さは絶対にゲットしたいですよね。

ちなみに、6月22日～7月5日までの期間中、フェイラー公式Instagram(@feiler_jp)をフォロー&いいねをすると、抽選で20名に『シルバニアファミリー』『シルバニアファミリーフレンズ』のハンカチいずれか1枚が当たるプレゼント企画も開催中。気になる方は、チェックしてみてくださいね。