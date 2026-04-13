漫画家・冨樫義博先生がこのほど、「HUNTER×HUNTER」の最新話に関するコメントを公式Xにポスト。最新話への期待の声とともに、そこに添えられていた、奥様からの応援イラストも話題となり、世界中のアニメファンから、28万ものいいねが寄せられています!

No.430、人物ペン入れ完了。

420話〜の掲載時期はジャンプ編集部の

発表をお待ちください。

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妻から頑張る力をもらいまくって

おります。

#アルテミス2

#シャイニングシアター

(@Un4v5s8bgsVk9Xpより引用)

419話までで休載中だった「HUNTER×HUNTER」ですが、どうやら近々再始動するようですね。そのポストに添えられていたのは、奥様であり、「美少女戦士セーラームーン」の作者でもある武内直子先生が描いた1枚のイラスト。

待望の最新話スタートを前に、「¿Finalmente se acaba la espera?(ついに待ちぼうけが終わるのか?泣)」「鬼熱!!! これは今月再開ありますよ!」「AĞLIYACAĞIM AMQ SONUNDA OKUYACQK MİYİZ(泣いちゃうよ、マジで ついに読めるのか)」「いつまでも待っています全身全霊待機〜!!!」と、世界中から歓喜の声が。また、「セーラーマーズ」が手にしている「4/17」のカードに注目する人も多く、もしや連載再開日が4月17日なのでは?と予想する声も。実はこれ、彼女の誕生日なんです。連載時期の発表が待ち遠しいですね。

さらに、イラストにはお馴染みの白猫「アルテミス」の姿も。先日、NASAのアルテミス計画第2ミッションで、宇宙船オリオンが月面フライバイしたことでも注目を集めたばかり。NASAの管制室には、なんと、この「アルテミス」のぬいぐるみが飾られているとか。

夫婦共演に加え、NASAや宇宙とも思わぬ形でリンクした1枚に、「ぐわっ 破壊力!!」「過去の推しと今の推しが並んでいて幸せ… ありがとうございます」「この夫婦すごすぎる…」「NASAはアルテミスのぬいぐるみを置いて、冨樫夫妻はアルテミスを描いて、互いにリスペクトし合っててアツい…」「セーラームーン世代としても、感無量」などなど、多くの反響が寄せられ、執筆時点までに28万ものいいねを獲得しています!

多くのファンが待ち望んだHxHの連載再開、品川「シャイニングシアター」で開演したセーラームーンのショー、そしてNASAのアルテミス計画。それぞれの目標に向かって動き出したミッションがどんな成功を遂げるのか、続報が楽しみですね。