ファミリーマートは6月23日から、ファミマルKITCHENの袋惣菜が全品30円引きとなるセールを、全国のファミリーマートで実施している。

ファミマルKITCHENの袋惣菜全品が30円引き

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。今回は、6月23日～7月6日まで、ファミマルKITCHENの袋惣菜全品(一部対象外の商品もある)が税込30円引きとなるセールを実施する。

対象商品の一例として、「アンチョビ香るガーリックポテトサラダ」(198円)や「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」(398円)、「じっくり煮込んだ 極ほろっ豚角煮」(435円)、「あふれる肉汁!!! 極じゅわハンバーグ」(459円)なども30円引きとなる。

必要な時に必要な分だけ利用することができる袋惣菜は、フードロス削減の観点からも支持されており、忙しく働く世代から、火を使った調理を控えたいシニア層まで、全世代の食卓に寄り添う万能なアイテムとなっている。

「ファミリーマートは、継続的にちょっとおトクなセールを実施することで、お客さまにより多くご来店・お買いものいただくことを目指すとともに、毎日の食卓をより一層サポートいたします」(同社)