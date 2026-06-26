劇場版最新作『トイ・ストーリー5』の7月3日公開を記念し、日本テレビ系「金曜ロードショー」で「トイ・ストーリー」シリーズ4作品が4週連続で放送されている。6月26日はシリーズ3作目『トイ・ストーリー3』が放送となる。

ストーリー

時は流れ、おもちゃの持ち主アンディは17歳になっていた。最近おもちゃたちとはまったく遊ばなくなって、ウッディやバズたちもずっとおもちゃ箱に入ったまま。ウッディのアイデアで、おもちゃ箱の中にアンディの携帯電話を入れ込んで気を引こうと試みるが、それも無駄な努力だった。アンディは、まもなく大学に行くために家を出るのだ。

「おもちゃを整理して! 捨てるか、保育園に寄付するか?」と母親に言われ、ウッディだけを大学行きの荷物に入れたアンディは、残りのおもちゃを屋根裏に持っていくためゴミ袋に入れた。だが間違えて、その袋を母親がゴミ置き場に出してしまう。間一髪、ゴミ収集車に持って行かれる寸前に脱出したおもちゃたちだったが、アンディに捨てられたと思い、助けに来たウッディの説得も聞かず、保育園に寄付する箱の中に自分たちで入ってしまう。その時、車が走り出し、なんとウッディまでも保育園に行くはめになってしまった。

車が着いたところはサニーサイド保育園。戸惑うおもちゃたちを、ロッツォというぬいぐるみのクマやそこに暮らすたくさんのおもちゃたちが大歓迎する。子どもたちが遊ぶサニーサイド保育園は、おもちゃの天国のような場所だった。しかし、ウッディはただ1人、アンディのところに帰るんだと主張する。捨てられたという思いと、天国のような場所に満足したおもちゃたちは、ウッディの言葉には耳をかさず、保育園に残ることに。

ウッディは、「サニーサイド保育園」を脱出するが、突然の風にあおられて木に落下。そこを通りかかった少女ボニーに見つかり、彼女の家に連れて行かれる。ボニーはおもちゃが大好きな少女で、彼女の部屋にいるおもちゃはみんな幸せそう。ひとりで脱出したウッディだが、仲間たちに危険が迫っていることを知り、救出へ。たとえ助かったとしても、帰る場所のない彼らを待ち受ける“思いもよらぬ運命”とは?

続く7月3日には『トイ・ストーリー4』を放送する。

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