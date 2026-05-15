劇場版最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、「金曜ロードショー」で4週連続「トイ・ストーリー」放送が実施されることが決定した。

6月12日放送『トイ・ストーリー』では、本編に加え、人気短編「ニセものバズがやって来た」と、地上波初放送となる「レックスはお風呂の王様」もあわせた3本立てでオンエアされる。

1996年公開の『トイ・ストーリー』は、世界初のフルCG劇場長編アニメーション映画として世界的ヒットを記録。カウボーイ人形のウッディと、最新式のスペース・レンジャー、バズ・ライトイヤーが反発しながらも絆を深めていく姿が描かれる。

続く6月19日放送の『トイ・ストーリー2』では、誘拐されたウッディを救うため、バズたちが家の外へ飛び出して大救出作戦を展開。6月26日放送の『トイ・ストーリー3』では、大学進学を控えたアンディとおもちゃたちの別れが描かれ、シリーズ屈指の感動作として高い評価を受けた。

そして7月3日には、『トイ・ストーリー5』の公開当日にあわせて『トイ・ストーリー4』を放送。新たな持ち主ボニーのもとで暮らすウッディやバズたちが、手作りおもちゃのフォーキーや、かつての仲間ボー・ピープとの再会を通じて、新たな世界へ踏み出していく姿が描かれる。

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