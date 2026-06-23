『トイ・ストーリー５』チョコプラがダッキー＆バニー役で続投決定

ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』で、ダッキー役を松尾駿、バニー役を長田庄平が務めることが決定した。前作『トイ・ストーリー４』に続き、お笑いコンビ・チョコレートプラネットが日本版声優を続投する。

「トイ・ストーリー」シリーズは、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃの絆を描いてきた人気作。第1作目の日本公開から30年を迎える中、最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日に公開される。

ダッキーとバニーは、移動遊園地の射的の景品だったぬいぐるみ。黄色いアヒルのダッキーと青いうさぎのバニーは、ふわもふの見た目とは裏腹に毒舌でおしゃべりなキャラクターとして、前作でも人気を集めた。今作では、ウッディたちとともに捨てられたおもちゃを救出する活動をしている。

あわせて解禁された場面写真には、ウッディ、ボー・ピープ、ダッキー＆バニー、デューク・カブーンらが力を合わせ、小さなおもちゃを救い出した瞬間が収められている。

本作では、スマホやタブレットが当たり前となった時代を背景に、おもちゃたちに“デジタル”という史上最大の脅威が迫る。おもちゃで遊ぶのが大好きだった少女ボニーも、最先端タブレットのリリーパッドが現れたことで日常が一変。ウッディやバズ、ジェシーたちは、ボニーの笑顔とおもちゃの居場所を取り戻すため再び立ち上がる。

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