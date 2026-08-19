フリーアナウンサーで俳優の田中みな実が15日、パーソナリティを務めるTBSラジオ『ガスワン presents 田中みな実 あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。ゲストのテリー伊藤から「田中みな実と結婚したかった」「絶対みな実はいい奥さんになる」と相次いで評価され、「あんまりそういう評価されない」と感激する一幕があった。

田中みな実

自宅は「何にも出てない」炊飯器も使うたびに収納

この日は、前週に引き続きテリーがゲスト出演。古い洋服や人形など、さまざまな物を収集しているというテリーとは対照的に、田中は、「本当に私、物は最小限で生きてるんで」と自身の生活スタイルを告白した。自宅では、「炊飯器も毎回しまってんの。使ったらしまう」といい、「何にも出てない。ぬいぐるみもないし、置き物もないし、ほとんど」と説明。徹底して物を置かない暮らしぶりを明かした。

するとテリーは、「俺でもね、田中みな実と結婚したかったな」と突然の告白。田中が、「え、どうして? 物を置けるからでしょう?」と返すと、テリーは、「違う。あのね、俺と全然違うから」と否定し、「なんか意識革命が起きたんじゃないかなと思った。俺の中で」と理由を語った。

田中は不要な物について、「断捨離します、すぐ」といい、洋服も「1年着なかったら、ああ、着るかもなって思っても手放すとか」とマイルールを紹介。テリーが20歳の頃の洋服も所有していることを知ると、「でもそれ着てるじゃないですか」と理解を示しつつ、自身は「私はすぐ人にあげちゃう」と話した。

「ブリっこ全盛期みたいな頃から」テリー伊藤の言葉に感謝

その後、人形の話題から、田中が過去に“TBSの番組で人形の館のような場所に泊まった”というロケを回想。夜中にラジコンが突然動き出すなどの出来事があったものの、当時の田中は『サンデー・ジャポン』の生放送後で疲れ切っており、「寝ちゃって、もう1回も起きなかった」と笑った。

怪現象が起きても朝まで熟睡していたという田中に、テリーは「本当に図太い女だよ」「俺だったら一睡もできない」と驚きつつ、「絶対、田中みな実はいい奥さんになるなあ」と太鼓判を押した。

この言葉に田中は、「テリーさんずっとそう言ってくれんの」とうれしそうに反応。「私がブリっこ全盛期みたいな頃から、『お前はいい女だ』ってずっと言ってくれる」と、以前から変わらず自身を評価してくれていることを明かした。

テリーも、「実際そうじゃん」「ずっと言ってるよな」と改めて伝えると、田中は、「ありがとうございます」と感謝。続けて、「あんまりそういう評価されないんですけど、なんかテリーさんは本当ずっとそれ言い続けてくれるから嬉しいです」と率直な思いを口にし、最後には「どっかで言っといてください」とお願いして笑いを誘っていた。

『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。