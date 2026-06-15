ファミリーマートに6月27日、「シルバニアファミリー キラキラくじ～ハッピースイーツ～」が再登場。2025年発売時に大きな反響を呼んだ“神くじ”の再販に、SNSは早くも期待の声で溢れています。
＼シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～再販決定!/
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このくじだけのオリジナル商品が当たる🎊
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販売場所:ファミリーマートの一部店舗
発売日:2026/6/27(土)10時～ ※無くなり次第終了
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販売場所:全国のシルバニアファミリー関連施設
発売日:2026/7/18(土) ※無くなり次第終了
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価格:1回820円(税込)
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▽くわしくはこちら▽
https://sylvanianfamilies.com/ja-jp/special/kuji/2025summer/
(@SylvanianJPより引用)
“ハッピースイーツ”をテーマに、シルバニアファミリーのお人形が、ケーキやクレープなどをモチーフとしたかわいいコスチュームを着て登場する「シルバニアファミリー キラキラくじ～ハッピースイーツ～」、やっぱりどれも可愛いですね。
ラインアップはこちら。
- 【A賞】おとどけ!おいしいドーナツワゴン ～ハッピースイーツ ver.～
- 【B賞】フルーツケーキペアセット(ショコラウサギの女の子&赤ちゃん)
- 【C賞】チョコケーキペアセット(ハスキーの男の子&赤ちゃん)
- 【D賞】赤ちゃんパフェトリオ
- 【E賞】赤ちゃんスイーツカー ～ドーナツワゴン・アイスクリームワゴン～(選べる全4種)
- 【F賞】赤ちゃんスイーツカー ～ロールケーキ～(選べる全6種)
- 【G賞】赤ちゃんコレクション ～ハッピースイーツシリーズ～(全8種)
- 【ラストチャンス賞】シルバニアファミリー キーチェーン〜赤ちゃんクレープトリオ〜
どれもキュートで甘そうでコンプしたくなっちゃいますが、A賞のドーナツワゴンとE賞、F賞のスイーツカーはつなげることができるので、ぜひ集めて飾りたい!
昨年発売された際には、人気のあまりゲットできなかった人も多いはず。そんな人気くじの再販ニュースに、多くのシルバニアファンが反応。「再販きたー! ふわふわした幸せ想像して胸きゅん」「かわいすぎて頭おかしくなりそう」「シマエナガちゃん欲しいいいい」「シルバニアならではの優しい世界観とスイーツの組み合わせが最高ですね!」「去年は散々な結果だったから 今年こそは」と、早くも期待の声が多数寄せられています。
1回820円で、6月27日10時～ファミリーマートに、7月18日には全国のシルバニアファミリー関連施設に登場。無くなり次第終了となってしまいますので、ゲットしたい方はお早めに!!
(C)EPOCH
＼シルバニアファミリー キラキラくじ ～ハッピースイーツ～再販決定！／— シルバニアファミリー【公式】 (@SylvanianJP) June 11, 2026
このくじだけのオリジナル商品が当たる🎊
販売場所：ファミリーマートの一部店舗
発売日：2026/6/27(土)10時～ ※無くなり次第終了
販売場所：全国のシルバニアファミリー関連施設
発売日：2026/7/18(土) ※無くなり次第終了… pic.twitter.com/RWnvINKwBU