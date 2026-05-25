選んで楽しい、食べて美味しいチロルチョコから6月22日、シリーズ第4弾となる「ちいかわ」デザイン缶が登場。SNSで歓喜の声があがっています!

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#ちいかわ チロルチョコ缶

6/22(月)より全国で発売🗣️

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オリジナルのスクエア缶で登場!

全20種の表情豊かな個包装にも注目✨

ちいかわ柄のチロルチョコの型を新たに開発🫶

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✅全国のスーパー、コンビニ、量販店

✅チロルチョコ公式オンラインショップ(6/22 12:00～)

(@TIROL_jpより引用)

第3弾に続いて、第4弾の「ちいかわチロルチョコ缶」もとってもかわいいです!!

まずは、缶に注目。ちいかわデザインのスクエア型の缶で、ピンク、水色、黄色、紫の全4種類。チョコレートカラーの蓋には、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」の顔がエンボス加工されていて、ぷっくり立体感のある仕上がりに。食べ終わったあとに、この缶をどう使うのかを考えるのも楽しみの一つですよね。

中には、「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「モモンガ」「くりまんじゅう」「ラッコ」「シーサー」「カニ(古本屋)」がデザインされた個装に包まれた、「いちごビス」と「ホワイトビス」のチロルチョコが。チロルチョコの表面には、これまたぷっくりとしたちいかわたちの顔がデザインされているんです。

その数、なんと全20種類。ランダムで15個(いちごビス8個、ホワイトビス7個)入っているのだとか。どのデザインが入っているのかは開けてからのお楽しみ。これはワクワクしますね!

第4弾の登場に、SNSでは、「なんやてぇぇぇぇ」「これまた出るんか〜 美味いし可愛いんだよな〜」「チョコにお顔あるのかわいすぎる」「今回のもちいかわチロルチョコ缶もコンプしたい」「今年もちいかわチロルチョコ缶でるんだ〜楽しみ♪」と歓喜の声が。

ひとりで食べても、みんなでシェアしても楽しい「ちいかわチロルチョコ缶」。オンラインショップでも購入することができるので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

(C)nagano