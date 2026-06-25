5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、6月25日発表の「オリコン上半期ランキング2026」において、作品別売上数部門「合算シングルランキング」で1位を獲得した。M!LKにとって同ランキングでの首位は初めてで、上半期全10部門を通じても自身初の1位となる。

まさに「爆裂うれしすぎて滅!」という感じ

M!LKには、「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門 合算シングル ランキング」での1位獲得のトロフィーが贈られた。

山中柔太朗は「(皆さんが)めちゃくちゃ聴いてくれて、たくさん手に取ってくれたからです。この1位は(ファンの)皆の1位だからね。たくさん聴いてくれて、たくさん手にしてくれたからだから」とファンへの想いを語った。

佐野勇斗は、トロフィーを実際に受け取り、「え、ちょっと待って。いつも僕たちがリリースイベントで話しているじゃん。上半期で1位ってこと!?」「(トロフィー)めちゃくちゃ重たい。文鎮70個分くらいあるね(笑)」とコメント。

吉田仁人は「まさに「爆裂うれしすぎて滅!」という感じですね」とM!LKの曲名と掛けてコメントし、塩崎太智が「でましたね」と応じた。

最後に「僕たちの今の目標は「日本を元気にする」ということなので、これからも日本を元気にできるように下半期も頑張っていきたいと思います!応援よろしくお願いします!」と今後の目標を語り、締めくくった。

これからもM!LKの快進撃は続きそうだ。今後も彼らの活躍に注目したい。