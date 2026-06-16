5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが出演する冠バラエティ特番『M!LKの爆裂ミッション』(TBS系)が、7月7日(22:00～)に放送されることが決定した。

人気急上昇中のM!LK、GP帯で初の冠番組に挑戦

SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『NHK紅白歌合戦』へ初出場するなど、いま最も勢いに乗るグループのひとつであるM!LK。佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人の5人で構成され、幅広い世代から支持を集めている。

そんな彼らが今回、ゴールデン・プライム帯(GP帯)で初となる冠バラエティ番組に挑むことに。これまで音楽活動を中心に活躍してきたが、地上波の大型バラエティとして新たなエンターテインメントに挑戦する。

番組決定は完全サプライズ “素のリアクション”を収録

番組のもうひとつの見どころは、冠番組決定の瞬間をとらえた“サプライズ発表”の模様。事前に一切知らされていなかったメンバーに対し、GP帯での初冠番組が伝えられた際のリアルな反応が映像として公開される。

突然のビッグニュースに驚き、喜び、初々しいリアクションをする5人の姿は、ファン必見。普段のステージとは異なる素顔や、メンバー同士の絆を感じられる貴重なシーンとなっている。