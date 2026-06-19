「天性の才能に近いものがある」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、最近変わったと思うメンバーについて語った――。

佐野勇斗

「とにかくおもしろい」「天性の才能に近いものがある」塩崎太智の魅力

4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、ファンの質問に答えた佐野。「昔と比べて変わったなと思うメンバー」を聞かれると、「太智くんですね。もう確実に太智くん」と塩崎太智の名前を即答し、「本当にここ1～2カ月、今年に入ってからの太智くんの変わりようはすごくて……」と続けた。

塩崎のキャラクターについて、「とにかくM!LKの中でおもしろい」と話した佐野は、「彼って、狙ってないおもしろさがあって。天性の才能に近いものがあるのかな」と“素”のおもしろさを称賛。「それが世間にも知られたら、僕は太智くんはマジで、バラエティスターになるんじゃないかなって、本当に昔から思っている」と心の内を明かした。

そんな塩崎に対して、「バラエティ慣れしてきてる」と変化を感じているという佐野。「バラエティで、“これを求められてるから、こう行こう”とかって考えはじめていて。自分の立ち回りとか需要とか、そこがすっごい成長した」と感心し、「これができるようになっちゃったら、アイツはマジでもう敵いないなと思ってる」と力強く語っていた。