「天性の才能に近いものがある」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が、最近変わったと思うメンバーについて語った――。

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「とにかくおもしろい」「天性の才能に近いものがある」塩崎太智の魅力

4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』で、ファンの質問に答えた佐野。「昔と比べて変わったなと思うメンバー」を聞かれると、「太智くんですね。もう確実に太智くん」と塩崎太智の名前を即答し、「本当にここ1～2カ月、今年に入ってからの太智くんの変わりようはすごくて……」と続けた。

塩崎のキャラクターについて、「とにかくM!LKの中でおもしろい」と話した佐野は、「彼って、狙ってないおもしろさがあって。天性の才能に近いものがあるのかな」と“素”のおもしろさを称賛。「それが世間にも知られたら、僕は太智くんはマジで、バラエティスターになるんじゃないかなって、本当に昔から思っている」と心の内を明かした。

そんな塩崎に対して、「バラエティ慣れしてきてる」と変化を感じているという佐野。「バラエティで、“これを求められてるから、こう行こう”とかって考えはじめていて。自分の立ち回りとか需要とか、そこがすっごい成長した」と感心し、「これができるようになっちゃったら、アイツはマジでもう敵いないなと思ってる」と力強く語っていた。

【編集部MEMO】
佐野勇斗は、1998年3月23日生まれ。愛知県出身。2015年2月公開の映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。近年の主な出演作は、TBS『トリリオンゲーム』(23)、ABCテレビ『マイダイアリー』(24)、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～』(23)、映画『六人の嘘つきな大学生』(24)、劇場版『トリリオンゲーム』(25)。ボーカルダンスユニット・M!LKの一員としても活動している。

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