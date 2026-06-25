山田涼介、主演ドラマで演じる役が“すごく美男子”設定「どう出したらいいのかなと(笑)」　撮影中に意識していることを明かす　ドラマ『一次元の挿し木』制作発表記者会見

山田涼介が、主演ドラマ『一次元の挿し木』の制作発表会見に登壇。自身が演じる主人公について原作で「すごく美男子」と描かれていることに触れ、「どう出したらいいのかなと(笑)」と戸惑いがあったことを明かした。

山田涼介

ドラマ『一次元の挿し木』の撮影で山田涼介が抱く確かな手応え

読売テレビ・日本テレビ系ドラマ『一次元の挿し木』(7月5日スタート 毎週日曜22:30〜23:25 全10話)の制作発表記者会見がこのほど、都内で行われ、山田涼介、白石聖、木戸大聖、土居志央梨、堀田真由、小手伸也、鈴木保奈美、佐々木蔵之介が登壇した。

主人公・七瀬悠役を演じる山田は、自身の役について「どこか危うさや儚さを持っている役なのですが」と説明しつつ、「この作品は原作がありまして。その原作の中で、『七瀬悠がすごく美男子』だというふうに書かれているんですね。それをどう出したらいいのかなと(笑)。それが自分の中でテーマとしてあって。ヒューマンミステリーで、内容は決して明るいドラマではないので、妹の真相を追って、いろんな事件に巻き込まれるミステリー要素の中にちょっとした色気を感じる隙間があればいいなと、七瀬悠というキャラクターを模索しながら撮影しています」と明かした。

また、5月から撮影しているなかでの手応えについて聞かれると、山田は「演者だけでなく、スタッフさんも、みんながものすごい熱量を持ってこの作品に挑んでいますので、すごく良質なドラマが出来上がるんじゃないかなというふうに僕は思っています」と回答。

そして、「原作がある作品なのですが、ドラマオリジナルの部分も少し入っているので、そこの部分も大切にしながら、『一次元の挿し木』をどういうふうに視聴者の皆様に届けるかということを常に演者とスタッフさんで一生懸命考えながらやっている作品なので、この熱量が観てる方に伝わるんじゃないかなと思っています」と話していた。

ドラマ『一次元の挿し木』ストーリー

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚がくの結果が出る――人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……その全てが、一本の線でつながっていく。悠は、過去と現在をつなぐ巨大な闇へと踏み込んでいく――。