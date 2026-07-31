芸人としての再起と、58歳で動き出した恋。何度も途中で投げ出してきた男が、最後にたどりつく未来は――フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)では、「クズ芸人の生きる道 前編～58歳 恋も笑いも崖っぷち～」を、8月2日に放送する。

トレードマークはジャイアンツの帽子。家賃3万2,000円の安アパートで暮らす小堀は、芸歴34年のベテランながら、ギャラ飲みとパチンコでその日暮らし。「クズ芸人」と呼ばれ、所属していたワハハ本舗を“クビ”になって5年が経った。

起死回生を狙う小堀が頼ったのは、相方・室田稔。「ラーメン店をやりたいから、100万円を貸してほしい」と土下座までして頼み込み、修業を始めると決意するが、初日から寝坊して遅刻。働く前にクビになってしまう。

すると今度は突然、「出家したい」。髪を丸刈りにして寺で修行に挑むが、わずか2日で逃げ出してしまった。

自分にはやはり「笑い」しかない。小堀が次に掲げた目標は、コント日本一の芸人を決める『キングオブコント2025』への出場。大会王者のビスケットブラザーズにネタを作ってもらい、相方と再起を懸けた大舞台へ向かう。

そんな小堀の前に、思いがけない出会いが訪れる。後輩芸人が開いた飲み会で、年下の女性と意気投合したのだ。迎えた告白の日、小堀を待ち受けていた運命とは……。

ナレーションは、吉田美月喜が担当する。

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