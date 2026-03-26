Hey! Say! JUMPの山田涼介が25日、都内で行われたJO MALONE LONDON「English Pear Festival」フォトコールに登場した。

山田涼介

英国発フレグランス ライフスタイル ブランド「ジョー マローン ロンドン」は、26日から28日までの3日間、ヨドバシJ6ビルディングにて、「イングリッシュペアー」コレクションの世界を体感できるポップアップイベント「English Pear Festival」を開催。洋梨を主役にした「イングリッシュペアー」コレクションをテーマに、春の果樹園を思わせる空間を体験することができる。

光沢感のあるチェック柄のジャケットに、白のカットソーとデニムを合わせた春らしいさわやかなスタイリングで登場した山田。今回のポップアップについて、「(会場に)入った瞬間から、さわやかでフレッシュなこの時期にぴったりなすごくいい香りが漂っています」とコメントした。

イベント会場にはゲームも設置されているそうで、大のゲーム好きで知られる山田は「僕はゲーマーなので、ゲームが結構ありまして、そこのブースは来ていただいた方にも楽しんでいただけるかなと思います」と笑顔を見せた。

「今回のテーマとなる香りをどんな人にプレゼントしたいですか?」と聞かれると、「僕が身にまとってライブとかでファンの皆様にさわやかな香りをお届けできたらいいかなと思います」と自身を介して香りをプレゼントすることを提案。「僕からプレゼントしてもいいんですけど、ファンの皆様に1つ1つプレゼントしていたら、貯金が持たないかも(笑)」と笑いを誘いつつ、「僕の香りを楽しんでいただけたら」とアピールしていた。

また、まもなく4月ということにちなみ「新生活を迎える方へのアドバイス」を求められると、山田は「不安や緊張などいろんな思いが交差していると思うんですが、それを払拭しようと思わなくてもいいと思う」とメッセージを伝える。

続けて「僕も新しい仕事をするときは常に緊張していますし、その緊張を楽しむ瞬間も楽しいと思いながら日々を過ごしているので、不安や緊張を持ちながら、新しい生活に挑んで、新しい場所で自分の在り方を見つけられたら、人としても成長できると思う」と自身の経験をもとに語りつつ、「この瞬間にしか味わえない気持ちを大事にしてほしい」とエールを送っていた。