ジメジメと憂鬱な梅雨シーズン、お気に入りの傘で気分を上げようと思って開いたら、「なんかしっとりしてる……?」なんて思うことはありませんか? それ、傘の撥水効果が弱まっているのかもしれません。

そこで今回は、警視庁警備部災害対策課(@MPD_bousai)がポストした「傘の撥水効果を回復させる方法」を紹介します。

ドライヤーで傘の撥水効果が回復すると知り試してみました。傘を広げ10cmほどの位置から30秒程温めます。熱を加えるとフッ素樹脂が規則正しく直立し、水弾きが回復します。非フッ素加工や古い傘は効果が期待できません。梅雨時期に雨水を弾いている傘は、気分も上がりますよね。

(@MPD_bousaiより引用)

ドライヤーで撥水効果が蘇るとは、びっくり。熱が加わることでフッ素樹脂が規則正しく立ち上がり、その結果、再び撥水効果が高まるのだとか。化学的なことはよく分かりませんが、ドライヤーさえあればできてしまうという手軽さが嬉しいですよね。

SNSで紹介されると、「なんですと! いいこと聞いた」「今日帰ったらさっそくドライヤー施工してみます!」「へー! 知りませんでした! やってみます!」「生活の小技なのに理科の授業みたいで面白い」「おお〜!これ試してみよー。梅雨がちょっと楽しみになるわ」と話題に。とっても簡単なので、これはやってたい!

梅雨時の憂鬱な気分を少しでも上げてくれる、手軽で実用的なライフハック。撥水が弱ってきた傘があれば、ぜひ一度お試しください。