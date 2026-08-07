西武鉄道は、9月19日から「土休日ダイヤの運転日において、すべての特急レッドアロー号が田無駅に期間限定で停車します」と発表した。2027年1月3日までの期間限定で実施し、新宿線の特急「小江戸」が田無駅に臨時停車する。

田無駅は2027年春に運行開始する新たな有料着席列車「トキイロエクスプレス」の停車駅となる予定。今回の臨時停車は、新列車の運行開始を前に着席サービスの利便性を体験してもらう目的で行うという。前年も同様の取組みを実施し、好評だったことから、今年は期間を延長して実施。田無駅から特急「小江戸」に乗車すると、高田馬場・西武新宿方面へ全席指定の座席で移動できるほか、本川越方面への所要時間も短縮される。

特急「小江戸」は全席指定席のため、乗車の際は乗車券の他に特急券が必要。特急料金(大人)は田無駅から高田馬場駅・西武新宿駅まで400円、東村山駅・所沢駅まで400円、狭山市駅・本川越駅まで500円。事前に特急券を購入せず乗車した場合、区間ごとの特急料金に加え、特急券1枚につき200円を収受する。

特急券は乗車日の1カ月前から、西武線の特急券発売駅窓口とチケットレスサービス「Smooz」で7時に販売・予約開始。JTBの取扱店舗でも各店の営業開始時刻から販売する。