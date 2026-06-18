「僕らの家をバラすヤツがいて……」GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太が、SNSでのトラブルを明かした――。

中務裕太

SNSで「謎のアカウントが現れて…」

中務は、6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。NCTのYUTAが、熱狂的なファンに追いかけ回されたエピソードを語ると、「すごいな……」と苦笑い。一方で、「家はバレないようにしてるでしょ?」と聞かれると、「してますけど……。やっぱり、昔はバレてましたね」と告白。当時は、LDHの寮に住んでおり、「僕らは運がよかったというか、タイミングがよかったんで。ちょっといいマンションに住まわせてもらってて」と続けた。

LDHの寮として使われていたマンションには、「メンバーが1人ずつ、違う階に住んでいた」という。しかし、「Twitterの時代に、謎のアカウントが現れて……。僕らの家をバラすヤツがいて。“GENERATIONSは○○マンション”みたいな」と打ち明け、好井まさおは、「ええっ!? ヤバすぎるやん!」と絶句。「“何階に誰々、何階に誰々”みたいな。階数まで知ってるんすよ」「なんでそれわかったんやろ?」とぼやいた中務は、探偵を使った可能性を指摘され、「ありえますね」と苦々しくつぶやいていた。