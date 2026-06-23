北村匠海が主演を務めるフジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(毎週月曜21:00～ ※FOD・TVerで見逃し配信)の最終話が、22日に放送された。

本作は、海辺の町で教師になるという“なんとなく”の動機で、とある田舎町の水産高校に赴任してきた新米教師が、同じく“なんとなく”日々をやり過ごしてきた生徒たちと出会い、高校自慢の「サバ缶」を宇宙食にするという夢に向かっていく、実話をもとにした青春学園ドラマ。

サバ缶は宇宙へ届き、夢はかなった。しかし本作が描いてきたのは、単なる成功譚ではない。1期生から5期生へ、生徒から生徒へ、教師から地域へと受け継がれていく“夢の継承”と、その夢を支える地道な日々の美しさだった。

当たり前の過程がロマンに満ちている

最終話は、ある意味予想通りの結末だった。種子島でロケットの打ち上げを見守るはずだったが、思わぬアクシデントによってその瞬間に立ち会うことができない……という小さな波乱はあったものの、サバ缶は無事に宇宙へと運ばれ、宇宙飛行士の口へと届く。そして、その瞬間をこれまでプロジェクトに関わってきた生徒たちや教師たち、地域の人々が見守り、喜びを分かち合う。まさに誰もが想像していたであろう“夢がかなう瞬間”が、丁寧に描かれたハッピーエンドだった。

だが、そのハッピーエンドを見届けながら、ようやく気付かされたことがあった。

これまで本作を見ながらどこかで思っていたあること――それは、このドラマはどれだけ泥臭いことを描いていても、“宇宙”という夢を掲げているから成立しているのだろう、ということだ。

サバ缶を作る。その工程を精査する。粘度を測る。柔らかさを調整する。保存検査をする。こうして並べてみると、やっていること自体は驚くほど地道だ。けれど、その先に“宇宙”があるからこそ、そのすべてが“ロマン”に変換される。宇宙という壮大なフィルターがあるからこそ、テレビドラマとして成立し得るドラマチックが生まれている。そんなふうに考えていたのである。

しかし最終回で描かれた、宇宙飛行士がサバ缶を口にするシーンを見ているうちに、その考えが違っていたことに気付かされた。

最後の最後、このプロジェクトが積み重ねてきた試行錯誤の行き着く先として描かれたのは、「おいしい」のか否かという極めてシンプルな問いだった。宇宙で飛び散らない粘度があるか。スプーンで食べられる柔らかさがあるか。そして何より、「おいしい」のか…。

その一つひとつを確認していく様子は、宇宙という壮大な空間で行われているにもかかわらず、どこまでも地に足が着いていた。むしろ、本作がここまで描いてきた泥臭さの極致とも言える着地点だったように思う。

そして、その瞬間に理解したのだ。このドラマが描いていたのは、宇宙という特別な夢ではなかった。何かを実現したいと思うこと。うまくいかない日々を重ねること。試行錯誤を繰り返すこと。そして少しずつ前へ進んでいくこと。その当たり前の過程そのものが、実は尊く、ロマンに満ちているのだということだった。

今回はその舞台が宇宙だった。だからこそ多くの人の心を惹きつける物語になった。だが本質はそこではない。夢を追いかけること自体が尊いのだという、あまりにも当たり前で、だからこそ今の時代には少し気恥ずかしくもある価値観を、本作は“宇宙”というフィルターを通すことで、真正面から描き切ってみせたのである。

連続ドラマでしか描けない“夢の継承”の物語

今作は、その夢が決して一人のものではないことも描き続けた。1期生から5期生へ、生徒から生徒へと夢は受け継がれ、それを教師や地域の人々が温かく見守り続けた。誰かが途中で去り、誰かが諦め、それでも夢だけは残り続ける。その積み重ねの果てに、ようやく宇宙へとたどり着いたのである。

これは単なる青春ドラマでも、単なる成功譚でもない。連続ドラマという長い時間を使わなければ描けない、“夢の継承”の物語だった。

とはいえ、個人的に最も心を動かされたのは別の場面、ラストの後日談だった。

2期生時代に描かれた甘酸っぱい三角関係に、ついに決着がついたあの場面。長らく片思いを続けてきた実桜(足川結珠)の思いが報われた瞬間には、思わず頬が緩んでしまった。

そうだ、私はこのドラマを通して、「サバ缶を宇宙へ!」という壮大なロマンを見ていたつもりで、その実、生徒たちのきらめくような青春の時間も同じように楽しませてもらっていたのである。

夢を追うことも尊い。青春を謳歌することも尊い。それは学生だけの特権ではなく、大人になってから振り返ってもやはり美しいものなのだと、このドラマは改めて思い出させてくれた。

夢を語ることが照れくさくなってしまったこの時代に、夢をまっすぐ語り続け、そしてその夢を支える日々の積み重ねの美しさを描き切った今作。最後の最後まで、実に“心が洗われる”作品だったことは間違いない。