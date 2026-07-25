REVISIOが発表したテレビ画面注視データ「注目度」の週間番組ランキング(7月13日～19日)で、俳優・中島歩をゲストに迎えたTBS系トーク番組『A-Studio+』(毎週金曜23:00～)が、コア視聴層の2位に入った。

中島が出演する同局系金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』も個人全体2位にランクインし、同じ金曜夜に放送された2番組がそろって上位に。『A-Studio+』では、中島を俳優の道へ導いた美輪明宏さんへの思いをはじめ、大学時代や下積み生活、共演する夏帆への率直な言葉まで、その来歴と素顔が明かされた。

中島歩

サッカー、バレーボールの国際大会が上位に

この週は、サッカーとバレーボール、2つの国際大会が週末にかけて注目を集めた1週間となった。

北中米ワールドカップは大詰めの試合が続き、未明3時台から生中継された決勝(NHK)がコア視聴層3位に入った。アルゼンチンがイングランドを2対1で制した一戦で、深夜でもあえて起きて見届けた人が多かったと考えられる。

日曜朝の3位決定戦(NHK)も個全体6位にランクイン。イングランドがフランスを6対4で下す、両チーム合わせて10得点の異例の打ち合いとなり、朝から目が離せない展開だった。

バレーボールネーションズリーグ男子日本ラウンド(TBS)も存在感を示している。木曜のカナダ戦が個人全体8位、日曜の最終戦がコア視聴層8位に入った。日本は最終戦でアルゼンチンをストレートで下し、史上初となる予選ラウンド12戦全勝での1位通過を達成。キャプテンの石川祐希選手が21得点を挙げる活躍で、決勝ラウンドへ弾みをつけた。

ドラマでは、TBS金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』が前週に引き続き個人全体で2位と、際立った強さを見せている。スポーツの大一番が続いた週にあって、金曜夜のドラマ枠がしっかり最上位圏を守った1週間だった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

贈られた言葉に感動「愛こそ最大の武器だ」

金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』が個人全体2位と勢いに乗るなか、同作に出演中の俳優・中島歩をゲストに迎えた『A-Studio+』(TBS)がコア視聴層2位に入った。同じ金曜夜の放送だけに、ドラマから続けて楽しんだ人も多かったのかもしれない。

この回の軸になったのは、放送の約1か月前に世を去った美輪明宏さんへの思い。中島は2013年、舞台『黒蜥蜴』のオーディションで美輪さんに見いだされて俳優デビューした。番組では別れのショックを明かしつつ、「愛こそ最大の武器だ」と贈られた直筆の言葉への感動を語り、大学在学中のモデル活動からオーディション抜てきに至るデビューの経緯も振り返っている。

MCの笑福亭鶴瓶と藤ヶ谷太輔は、中島の下積み時代を知る柳川強監督や、日本大学芸術学部の落語研究会時代の先輩たちを事前に取材。鶴瓶はドラマで夫婦役を演じる夏帆にも話を聞いており、その話題を振られると「好きです」「だって子供の頃からファンですもん」と即答。飾らない人柄をのぞかせた。

新宿ゴールデン街のバーで働いていた頃の秘蔵写真も初公開。注目の俳優の素顔と来歴がぎゅっと詰まった回だったのではないだろうか。