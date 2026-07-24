「自分としても一皮剥けられたかなと思います」――柏木悠(超特急)が24日、東京・台場のフジテレビ本社で行われたFODオリジナルドラマ『ペンション・恋は桃色 season4』(31日20:00 全5話一挙配信)の完成披露イベントに出席。横浜アリーナでのライブ前日にも参加した“ぶっつけ本番”の撮影を振り返った。

柏木悠

横浜アリーナのライブ前日も撮影

同作は、ペンションに訪れる訳ありな宿泊客たちによって、さまざまな騒動が巻き起こるハートフルコメディ。2020年にseason1がスタートし、今作で迎えたseason4から参加する柏木は、新たなペンションの跡取り息子・ヤマトを演じた。

リリー・フランキーは撮影について、入念なリハーサルを行うのではなく、すぐに本番へ臨み、セリフを間違えてもそのままOKになるような現場だったと紹介。そこに柏木は“殺人的スケジュール”の合間を縫って参加していたといい、横浜アリーナのライブの前日にも撮影に来ていたという。

現場に入る前から「かなりタイトなスケジュールなので、ぶっつけ本番でいきます」と伝えられていたという柏木は「すごく緊張しましたよ。豪華な皆さんがいる中に混じって」と当時の心境を告白。役とライブの気持ちの切り替えについては、「僕はあまり切り替えるのが上手ではないので、基本的に衣装を着たりして変わったのかなと思います」と話し、劇中でエプロンを身に着けると「引き締まったような感じがしました」と語った。

アットホームな現場で「一皮剥けられた」

そんな今作の撮影現場について、柏木は「皆さんの空気がアットホームで、受け入れてくださいました」と感謝。共演者たちが繰り出す数多くのアドリブにも刺激を受けたという。

これにリリーが「アドリブじゃなくて、(斎藤)工くんがセリフを覚えてきていないだけなの」と言うと、柏木も「それ言ってましたね」と笑顔。リリーは柏木について、「すごくコメディーセンスがある」と評価した。

柏木は、監督と話し合いながら、役や作品の空気をかみ砕いて演じたと説明。ここまで自由スタイルのドラマへ出演した経験はなかったといい、違った部分を引き出されたことで、「自分としても一皮剥けられたかなと思います」と手応えを明かした。