構想2年の完全オリジナルコスチュームで登場　ダイアン津田、マッサマン＆マツダマンと三つどもえ対決

「歴史に残る戦いになったと思います!」――Snow Manの向井康二扮するマッサマンが、8月8日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』(18:30～ ※一部地域では放送時間が異なる)で、ダイアンの津田篤宏と初対決する。

津田のために構想2年をかけて制作された完全オリジナルコスチュームも登場。Travis Japanの松田元太扮する“マッサマン専属お助けヒーロー”マツダマンも9カ月ぶりに出動し、新必殺技「マッサマンケツブリザード」を懸けた記憶力対決が繰り広げられる。

『めざましテレビ』の取材と聞かされ…

「記憶忍者隊 マッサマン」は、“向井康二の友だち”であるヒーロー・マッサマンが、ゲストと記憶力対決を行いながら自身の記憶力向上を目指す企画。今回、スタッフから対戦相手が“国民的スター”だと告げられたマッサマンは不安そうな表情を浮かべるが、その正体が津田だと知ると一転して喜びを爆発させる。

向井は、津田を慕う後輩たちで構成される“津田軍団”の一員で、2人はプライベートでも親交が深い。マッサマンは、『めざましテレビ』の取材と聞かされ、スタジオで偽のインタビューを受ける津田の元へ。番組では“国民的スター”を迎えるべく、通常の偽インタビューにとどまらないサプライズを仕掛ける。

さらに津田には、この対決のために完全オリジナルのコスチュームを用意。構想から完成まで2年を要したという衣装をまとった津田が会場へ現れると、その衝撃的な姿にマッサマンは膝から崩れ落ちる。

魚の名前で三つどもえの記憶力対決

今回のお題は「魚の名前」。マッサマンと津田に加え、魚が大好きな小学4年生のあおくんが参加し、三つどもえの記憶力対決に臨む。

釣りが趣味の津田は、魚のお題には自信があると豪語。一方のマッサマンも、大好きな津田をうれしそうに見つめながら、独特の記憶法を駆使して勝利を狙う。

さらに、窮地に陥ったマッサマンを助けるマツダマンが9カ月ぶりに登場。久々の出動にやや興奮気味のマツダマンは、マッサマンを救うことができるのか。敗者には、屈辱の必殺技「マッサマンケツブリザード」が待ち受ける。

向井康二、津田篤宏の「男気」を明かす

対決を終えた向井は「いや～、楽しかったですね！」と振り返った一方、津田は「楽しかったけど、すっごいしんどかったです。脳みそフル回転だったんで……」と疲労困ぱい。「ほんまは最初、楽勝やと思うててんけど(笑)」と明かした。

向井は、トークをしながら魚の名前を覚える難しさを語った上で、「今回の対決は、津田さんの男気を感じましたね。詳しくは言えないんですけど、ぜひ視聴者のみなさんにも注目していただきたいです」と見どころを紹介する。

津田は、普段から向井の記憶力をそれほど高く評価していなかったというが、対決を目の当たりにして「いざ現場で見たら、ほんまにちゃんと覚えてるんで、びっくりしました」と感心。裏でヒントを教えてもらっているのではないかと疑っていたことも明かすと、向井は「もらってるわけがない！ だとしたら、もっと勝ててます！(笑)」と反論した。

津田が“お助けヒーロー”入りを希望

新たなコスチュームについて、向井から「めちゃくちゃ似合ってますよ」と褒められた津田は、「うん、俺もそう思う(笑)」と満足げな様子。「今度は、これを着て、マッサマンを助けに来るっていうのもいいかもな」と、“お助けヒーロー”としての再登場に意欲を見せる。

津田が、マツダマンとローテーションを組む案に加え、自身が来られない場合はライスの関町知弘、ガクテンソクのよじょう、女と男の市川が駆け付けると提案すると、向井は「それもう、ただの津田軍団ですよ(笑)」とツッコんだ。

向井は今回の対決について、「津田さんが来てくれたので、いつも以上に張り切っております！ その張り切っているさまを、ぜひ見ていただきたいなと。歴史に残る戦いになったと思います！」とアピール。津田も「いろんな意味で“ゴイゴイスー”な時間をお届けできるんじゃないかと思いますね」と呼びかけている。

番組ではこのほか、童謡「ドレミのうた」の替え歌に乗せて、「“ミ”はみたらしデカすぎる」などのダジャレドッキリを繰り出す「ドッキリのドレミのうた」の新作や、壮大なスケールのプロジェクトも放送。MCを東野幸治と小池栄子が務め、恵俊彰、菊池風磨、向井、松田がドッキリクリエイターとして出演する。

【編集部MEMO】

昨年の『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』は、ビデオリサーチが発表した8月度のテレビ番組「ポスト数」ランキングで、『24時間テレビ』のフィナーレを上回りトップに立った。

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