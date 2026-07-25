「物心ついた頃から見ていた『笑点』の60周年という節目に、自分たちの番組でコラボできるなんて本当に光栄」――城島茂が、26日に放送される日本テレビ系演芸番組『笑点』(毎週日曜17:30～)で、座布団運びに挑戦する。

同日放送の同局系バラエティ番組『ザ!鉄腕!DASH!!』(毎週日曜19:00～)には、『笑点』メンバーが参戦。30年以上にわたって日本テレビの日曜を彩ってきた両番組が互いの舞台へ乗り込み、大喜利とロケを融合させたコラボを展開する。

「舞台袖を行き来するだけで息切れ」

今年で放送60周年を迎えた『笑点』には、城島が座布団運びとして登場。春風亭昇太、三遊亭好楽、三遊亭小遊三、林家たい平、立川晴の輔、春風亭一之輔、桂宮治らが参加する大喜利を盛り上げる。

城島は今回のコラボについて、「まさに夢が叶った想いです」と感慨をコメント。久々に挑んだ座布団運びでは、「舞台袖を行き来するだけで息切れしてしまいまして(笑)」と明かし、長年その役目を担う山田隆夫について「スタミナのすごさ」を改めて実感したという。

さらに、回答者たちの笑いに対する反応の速さにも圧倒されたそうで、『笑点』ならではの現場を間近で体感した。

林家たい平は、城島について「番組をよく分かってくださっていて、駄じゃれを連発するかわいらしい素顔に僕たちも終始楽しませてもらいました」と振り返っている。

林家たい平と藤原丈一郎が薪割りに挑戦

一方、『ザ!鉄腕!DASH!!』には、『笑点』の出演者たちがゲストとして登場。城島、横山裕、藤原丈一郎とともに夏祭りを企画し、普段の大喜利とは異なる体を張ったロケに挑む。

城島は、椅子に座って大喜利に臨む師匠たちが立ち上がった際のパワフルさに驚いたといい、たい平の力強い薪割りや、好楽、小遊三の“円熟したロケさばき”を絶賛した。

たい平は、藤原とともに薪割りから火起こしに挑戦。なかなか火がつかない中、2人で協力して大きな炎に育てたといい、「年齢差を感じないほど会話が弾みました」と回顧した。

撮影の合間にも「一つになれましたね」と語り合ったそうで、たい平は「若い方にもおじさんパワーを楽しんでもらい、また『笑点』を見るきっかけになれば」と呼びかけている。