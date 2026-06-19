『トイ・ストーリー５』久々に再会したウッディの後頭部とお腹に起きた"変化"とは?

ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の本編シーンが公開された。

今回解禁された映像では、シリーズを代表する名コンビ、ウッディとバズ・ライトイヤーが再会。ボニーの部屋に戻ってきたウッディを、おなじみのおもちゃたちが迎える様子が描かれている。

映像では、ジェシーからのSOSを受け、赤いポンチョを羽織ったニュールックのウッディがボニーの部屋へ帰還。ミスター・ポテトヘッドやスリンキー・ドック、レックス、フォーキーらは久々の再会を喜ぶが、帽子を取ったウッディの後頭部は塗装が剥げ、おなかもぽっちゃりした姿に変化しており、仲間たちを驚かせる。

それでも、バズはウッディと初めて出会った時のように腕のレーザービームを構えて歓迎。名曲「君はともだち」のイントロが流れる中、2人は固い握手とハグを交わし、変わらぬ絆を感じさせる再会シーンとなっている。

ウッディの変化について、US版で30年以上ウッディを演じるトム・ハンクスは、「ウッディは遊びすぎたんです。頭にゴム製の帽子を何度も何度も被せれば、擦り切れてしまう部分があるのは当然のことです」とコメント。さらに、ぽっちゃりしたおなかについても「ウッディはプラスチックではなく、詰め物と布でできていますよね。詰め物は時間が経つにつれて沈んでいきます」と語っている。

また、アンドリュー・スタントン監督は、ウッディの登場について「最初はウッディのいない状態で脚本を書いてみたが、やはり寂しかった。シリーズを愛してくれているファンが納得できる形で戻ってきてもらう必要があった」と話した。

『トイ・ストーリー５』では、想像力豊かな少女・ボニーの生活に、最先端タブレット“リリーパッド”が登場したことで、おもちゃたちの日常が一変。ボニーがデジタル機器に夢中になっていく中、ウッディ、バズ、ジェシーたちは再び力を合わせ、彼女の笑顔を取り戻そうと奮闘する。

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