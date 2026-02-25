今でも後悔しているという“大女優との気まずすぎる出来事”――お笑いコンビ・サルゴリラの児玉智洋が4日、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』にゲスト出演し、事の真相を明かした。撮影現場で、大女優からのアドリブにまったく反応できず、結果的に“無視した形”になってしまったという児玉。話を聞いていたピース・又吉直樹も、「ヤバいって」と思わず動揺する。

高岡早紀

「うわ! アドリブだったんだ!」大焦りで謝罪

NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に、吉原を訪れた客役でゲスト出演したサルゴリラ。児玉は、「しゃべりながら歩くだけで終わりなんですけど……」と説明し、「お店の前で、高岡早紀さんが水まいてんのよ」と回顧。主人公の蔦屋重三郎(横浜流星)の母・つよを演じた高岡との“共演”シーンだったが、「別に絡むわけでもなくて。よーい! スタート! ってはじまって。しゃべりながら行ったら、高岡早紀さんの水が俺の足にかかった」と振り返った。

児玉は、「アドリブで仕掛けてくれたのかな……?」と思いつつ、「普通のミスの可能性もある」と逡巡。結局、水がかかったことをスルーしたが、高岡がスタッフに、「水かけたのに、何にも反応してくれない」と茶目っ気たっぷりにぼやいていたという。「うわ! アドリブだったんだ!」と焦った児玉は、すぐさま謝罪し、「めっちゃいい人で。“すみません! もう1回チャンスください!”って。“もういいです(笑)”みたいな。めっちゃかわいい」と高岡とのやり取りを打ち明けた。

再び、同じシーンを撮影することになり、「スタート! ってはじまって歩いてたら、水がパッてかかったの」と語った児玉だったが、「返しが何も思い浮かばず無視した。はい! OK! ってなって、そのまま謝りもせず帰った」と苦笑いで吐露。大女優への“無礼”に、又吉直樹が、「ダメだ。いや、ヤバいって」と諭すと、児玉は、「謝りたいんですけど、ちょっとお会いできなくて……」「全然返し考えてなくて。ドキッとしちゃって。緊張しちゃって……」と後悔しきりだった。