後輩芸人の“仮説”に「なるほど」「わかる」と共感したお笑いコンビ・ピースの又吉直樹。1月31日に公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で公開された動画では、“友達の基準”で盛り上がる場面があった。

又吉直樹

「連れて行けない人は友達じゃない」

友達について、サルゴリラ・児玉智洋は、「誰かと電車で一緒に帰ることになって。改札に入ってホームに行く。ホームに着いたときに、自分の好きな位置、自分が乗りたい位置まで連れて行ける人が友達。連れて行けない人は友達じゃないってことに気づいた」と力説。又吉は、「なるほどね。わかる」と同調しながら、「友達の話が盛り上がってて。ホンマは自販機でコーヒー買いたい。“ちょっと待って! 続き聞きたいから、コーヒー買っていい?”って言えたら友達やけど、だいたい我慢しちゃう。それは友達じゃない」と補足した。

さらに、又吉が、「歩いてて、“児玉”っていう表札の家があって。“おい! 児玉(笑)!”って、児玉には言えるけど。友達じゃない人には言われへん。言ったところであれやな……って。友達やと一応言っちゃうかも」と“友達の基準”の例を挙げると、児玉も、「そんな発見でもないし。一応言える。そうっすね」と納得の声。又吉は、「(同チャンネル内の人気企画)“百の三”でやろうかな。何が友達で何が友達じゃないか?」とすっかり興味を引かれた様子だった。