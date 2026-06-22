ファミリーマートは6月23日から、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開催する。

全97品をラインアップ

6月23日～7月13日までの期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。今回は、気温が上昇するこれからの季節の毎日の暮らしにうれしい全96品の商品を用意した。

第1週の発券対象期間は6月23日～6月29日、引換対象期間は6月30日AM7:00～7月6日。夏にぴったりの「コカ・コーラ やかんの麦茶」や「お～いお茶」といった飲料のほか、新商品の「明治 アーモンドチョコレートポケットパック」などが対象となる。

第1週対象商品

第2週の発券対象期間は6月30日～7月6日、引換対象期間は7月7日AM7:00～7月13日。「ファミマル ソース焼そば からしマヨネーズ付き 大盛」など、注目の商品が登場する。

第2週対象商品

第3週の発券対象期間は7月7日～7月13日、発券対象期間は7月14日AM7:00～7月20日。「アクエリアス 500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」といった人気の組み合わせをラインアップする。

第3週対象商品

実施期間

KYS動画研究所とのコラボ動画を公開

キャンペーンに合わせ、SNSを中心にクスッと笑えるオリジナルアニメーション動画で人気を集める「KYS動画研究所」とのコラボレーション動画をファミリーマート公式Xにて6月23日18:00から公開する。動画では、キャンペーンの引換券(レシート)を大切に保管するあまり、お財布だけでなくカバンのポケットや意外な場所から次々とレシートが出てきてしまうという、日常の"あるある"をユーモラスに描いたストーリーが展開される。

「1個買うと、1個もらえるジャンル 総選挙」を実施

キャンペーンで対象の「飲み物」「お菓子」「カップ麺」3つのジャンルを対象に総選挙を実施する。同社公式Xアカウントをフォローの上、対象ポストの投票機能に参加すると、抽選で10名に「『1個買うと、1個もらえる』の1週目対象商品詰め合わせ」が抽選で当たる。期間は6月24日9:00～6月30日まで。