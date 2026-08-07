2026.08.07 18:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0
巨人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
  • 【ヤ 1-0 巨】
  • 試合終了

  • OUT

    2番 松本 剛 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：知念 大成 に代わって 2番 松本 剛

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    9番 増田 大輝 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    代打：森田 駿哉 に代わって 9番 増田 大輝

  • OUT

    代走：1塁ランナー 丸 佳浩 に代わって 8番 笹原 操希

  • OUT

    8番 丸 佳浩 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    代打：皆川 岳飛 に代わって 8番 丸 佳浩

  • OUT

    守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 3番 モンテル

  • OUT

    8番 武岡 龍世 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 森田 駿哉

  • OUT

    7番 小濱 佑斗 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 大城 卓三 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 古賀 優大 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 澤井 廉 センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｓ・ハワード に代わって 9番 堀田 賢慎

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック レフトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 知念 大成 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 2番 赤羽 由紘

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ サードゴロ 3アウト

  • OUT

    ヤ1-0巨

    1番 長岡 秀樹 レフトホームラン ヤクルト得点！ ヤ 1-0 巨

  • OUT

    9番 奥川 恭伸 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 武岡 龍世 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー浦田 俊輔 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 Ｓ・ハワード 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 皆川 岳飛 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 古賀 優大 センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 澤井 廉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 小濱 佑斗 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 奥川 恭伸 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 武岡 龍世 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 知念 大成 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 古賀 優大 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 Ｓ・ハワード 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 皆川 岳飛 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    7番 小濱 佑斗 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 澤井 廉 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 奥川 恭伸 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー佐々木 俊輔 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    6番 佐々木 俊輔 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    5番 大城 卓三 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    8番 武岡 龍世 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 知念 大成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    5番 古賀 優大 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 澤井 廉 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 レフトフライ 1アウト

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