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【オ 6-2 ロ】
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試合終了
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OUT
1番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 石川 慎吾 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：山﨑 剛 に代わって 9番 石川 慎吾
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OUT
8番 佐藤 都志也 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 椋木 蓮 に代わって 10番 Ａ・マチャド
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OUT
6番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 セカンドダブルプレイ 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 西川 史礁 に代わって 6番 山本 大斗
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OUT
守備交代：レフト 山口 航輝 に代わって 2番 西川 史礁
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OUT
守備交代：ファースト 安田 尚憲 に代わって 4番 池田 来翔
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OUT
守備交代：サード 代打 山本 大斗 に代わって 3番 安田 尚憲
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OUT
投手交代：ピッチャー 坂本 光士郎 に代わって 10番 髙橋 快秀
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OUT
7番 小川 龍成 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 山本 大斗 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代打：上田 希由翔 に代わって 6番 山本 大斗
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OUT
5番 Ｎ・ソト センターフライ 2アウト
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OUT
4番 山口 航輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 椋木 蓮
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OUT
守備交代：DH 代走 宜保 翔 に代わって 7番 宜保 翔
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OUT
3番 渡部 遼人 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
オ6-2ロ
1番 宗 佑磨 レフト犠牲フライ オリックス得点！ オ 6-2 ロ 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
サード 上田 希由翔がファンブル ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 若月 健矢 サードエラー ランナー：1、2、3塁
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OUT
8番 中川 圭太 空振り三振 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 森 友哉 に代わって 7番 宜保 翔
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OUT
7番 森 友哉 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
6番 来田 涼斗 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 佐藤 都志也 に代わって 8番 佐藤 都志也
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OUT
2番 西川 史礁 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 見逃し三振 1アウト
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OUT
8番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：松川 虎生 に代わって 8番 佐藤 都志也
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OUT
守備交代：レフト 西川 龍馬 に代わって 8番 中川 圭太
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OUT
守備交代：センター 中川 圭太 に代わって 3番 渡部 遼人
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OUT
投手交代：ピッチャー 寺西 成騎 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 龍馬 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 山中 稜真 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 廣池 康志郎 に代わって 10番 坂本 光士郎
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OUT
7番 小川 龍成 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 上田 希由翔 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 若月 健矢 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 中川 圭太 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 山口 航輝 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 1アウト
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OUT
ファースト 山中 稜真が後逸 ランナー：1塁
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OUT
1番 藤原 恭大 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
7番 森 友哉 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
オ5-2ロ
6番 来田 涼斗 ライトホームラン オリックス得点！ オ 5-2 ロ
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 太田 椋 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
オ4-2ロ
3番 西川 龍馬 センターホームラン オリックス得点！ オ 4-2 ロ
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OUT
2番 山中 稜真 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 山﨑 剛 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 小川 龍成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 上田 希由翔 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 宗 佑磨 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 若月 健矢 ショートゴロ 2アウト
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OUT
8番 中川 圭太 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 Ｎ・ソト サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 山口 航輝 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 森 友哉 セカンドフライ 3アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 セカンドフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 太田 椋 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 西川 龍馬 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 松川 虎生 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 小川 龍成 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 上田 希由翔 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
2番 山中 稜真 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 若月 健矢 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
5番 Ｎ・ソト ライトファウルフライ 3アウト
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OUT
4番 山口 航輝 ショートゴロ 2アウト
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OUT
オ2-2ロ
3番 安田 尚憲 センターホームラン ロッテ得点！ オ 2-2 ロ
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OUT
1塁ランナー藤原 恭大 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 中川 圭太 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 森 友哉 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 来田 涼斗 ショートゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
オ2-0ロ
5番 紅林 弘太郎 センターヒット オリックス得点！ オ 2-0 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
4番 太田 椋 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 西川 龍馬 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
オ1-0ロ
2番 山中 稜真 センターホームラン オリックス得点！ オ 1-0 ロ
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OUT
1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト
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