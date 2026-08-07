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【楽 2-3 日】
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試合終了
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OUT
楽2-3日
ライト 武藤 敦貴が悪送球 日本ハム得点！ 楽 2-3 日
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OUT
楽2-2日
4番 矢澤 宏太 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 万波 中正 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 有薗 直輝 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
1番 奈良間 大己 セカンドライナー 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 九谷 瑠 に代わって 10番 中込 陽翔
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OUT
8番 太田 光 レフトフライ 3アウト
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OUT
7番 平良 竜哉 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 黒川 史陽 センターフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 奈良間 大己 に代わって 8番 水野 達稀
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OUT
守備交代：セカンド 常谷 拓輝 に代わって 1番 奈良間 大己
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 水野 達稀 に代わって 9番 進藤 勇也
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OUT
投手交代：ピッチャー 生田目 翼 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
守備交代：DH 代走 矢澤 宏太 に代わって 4番 矢澤 宏太
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OUT
守備交代：センター 代走 細川 凌平 に代わって 7番 細川 凌平
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OUT
9番 常谷 拓輝 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：田宮 裕涼 に代わって 8番 水野 達稀
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OUT
代走：2塁ランナー Ｆ・レイエス に代わって 7番 細川 凌平
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OUT
楽2-2日
7番 Ｆ・レイエス レフトツーベースヒット 日本ハム得点！ 楽 2-2 日 ランナー：2、3塁
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OUT
代打：Ｒ・カストロ に代わって 7番 Ｆ・レイエス
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OUT
6番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 野村 佑希 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 吉田 賢吾 に代わって 4番 矢澤 宏太
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OUT
4番 吉田 賢吾 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 万波 中正 見逃し三振 1アウト
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OUT
2番 有薗 直輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 中島 大輔 に代わって 4番 武藤 敦貴
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OUT
守備交代：レフト Ｃ・マッカスカー に代わって 1番 中島 大輔
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OUT
投手交代：ピッチャー 泰 勝利 に代わって 10番 九谷 瑠
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OUT
5番 村林 一輝 セカンドライナー 3アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 達 孝太 に代わって 10番 生田目 翼
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OUT
守備交代：ショート 代打 奈良間 大己 に代わって 1番 奈良間 大己
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OUT
1番 奈良間 大己 ショートフライ 3アウト
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OUT
代打：上川畑 大悟 に代わって 1番 奈良間 大己
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OUT
9番 常谷 拓輝 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 田宮 裕涼 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 加治屋 蓮 に代わって 10番 泰 勝利
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OUT
2番 佐藤 直樹 キャッチャーフライ 3アウト
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OUT
楽2-0日
1番 中島 大輔 レフト犠牲フライ 楽天得点！ 楽 2-0 日 2アウト
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OUT
9番 宗山 塁 ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 太田 光 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 Ｒ・カストロ サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 野村 佑希 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 吉田 賢吾 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ウレーニャ に代わって 10番 加治屋 蓮
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OUT
7番 平良 竜哉 セカンドライナー 3アウト
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OUT
楽1-0日
6番 黒川 史陽 ライトホームラン 楽天得点！ 楽 1-0 日
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OUT
5番 村林 一輝 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 万波 中正 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 有薗 直輝 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 上川畑 大悟 セカンドフライ 1アウト
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OUT
9番 常谷 拓輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 佐藤 直樹 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中島 大輔 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
9番 宗山 塁 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 サードゴロ 1アウト
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OUT
8番 田宮 裕涼 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 Ｒ・カストロ ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 平良 竜哉 ショートフライ 3アウト
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OUT
6番 黒川 史陽 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
5番 村林 一輝 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー デッドボール ランナー：1塁
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OUT
5番 野村 佑希 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 吉田 賢吾 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 有薗 直輝 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
1番 上川畑 大悟 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
9番 常谷 拓輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 直樹 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドフライ 1アウト
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OUT
レフト 野村 佑希がファンブル ランナー：3塁
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OUT
9番 宗山 塁 レフトツーベースヒット ランナー：3塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 Ｒ・カストロ センターフライ 2アウト
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OUT
6番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 野村 佑希 レフトツーベースヒット 1アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 吉田 賢吾 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 太田 光 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 平良 竜哉 セカンドヒット ランナー：1、2塁
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6番 黒川 史陽 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 村林 一輝 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 万波 中正 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 有薗 直輝 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 上川畑 大悟 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 辰己 涼介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 佐藤 直樹 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 レフトフライ 1アウト
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