元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が8日、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で公開された動画「【祝支配下!】福島圭音選手を赤星も大絶賛!」に出演。阪神・西勇輝の起用法について語った。

赤星憲広氏

西勇輝の現状に疑問

開幕ダッシュに成功し、首位争いを繰り広げている阪神。しかし、リリーフの柱である石井大智がケガで離脱しているほか、動画公開日時点では湯浅京己や桐敷拓馬が不安定な投球を見せる試合もあった。

そんな中で、赤星氏が注目したのがベテランの西勇輝だ。阪神移籍後も安定した活躍で先発ローテーションを支えてきた西だが、2025年は1試合の登板に留まり、今シーズンも現在は2軍で昇格を待つ状況が続いている。

西の起用法について、赤星氏は「俺、去年から言ってるけど、西を中継ぎで使うのって絶対ありだと思うんだよね」と持論を展開。「西が先発にこだわりを持ってるかもしれないけど」と本人の心情を慮りつつも、「1軍で使わないんだったら、経験やテクニックを持ったピッチャーを中継ぎでっていうのはすごく(いいと)俺ずっと思ってて」「去年はある程度そろってたからいいけど、すごいもったいないんだよね、使わないんだったら。で、まだそんな老け込む年でもないし、ファームでも結構いいピッチングしてるんだよね」と、ファームでその卓越した技術を遊ばせている現状に疑問を呈した。

さらに、「どこまで西がショートイニングの経験があるかわかんないけど」と前置きした上で、役割の変更についても「西も1軍で投げられるんだったら、たぶんそこまでのこだわりって(ない)。去年だってほとんど1軍で投げてないわけやから」と、百戦錬磨のベテランであれば、チームの勝利のために新境地での役割も受け入れるはずだと推察していた。