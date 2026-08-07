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【中 3-2 阪】
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試合終了
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OUT
6番 髙寺 望夢 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
松山 晋也 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
3番 森下 翔太 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：サード 代走 樋口 正修 に代わって 9番 土田 龍空
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OUT
守備交代：ライト 代打 阿部 寿樹 に代わって 5番 樋口 正修
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OUT
投手交代：ピッチャー 藤嶋 健人 に代わって 6番 松山 晋也
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OUT
7番 石伊 雄太 ライトフライ 3アウト
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OUT
Ｒ・ドリス がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
中3-2阪
6番 阿部 寿樹 レフトツーベースヒット 中日得点！ 中 3-2 阪 ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー樋口 正修 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
代打：板山 祐太郎 に代わって 6番 阿部 寿樹
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OUT
代走：1塁ランナー 石川 昂弥 に代わって 5番 樋口 正修
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OUT
中1-2阪
5番 石川 昂弥 ショートゴロ 中日得点！ 中 1-2 阪 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
Ｒ・ドリス がワイルドピッチ ランナー：2、3塁
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OUT
2番 村松 開人 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 代走 熊谷 敬宥 に代わって 7番 熊谷 敬宥
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 9番 Ｒ・ドリス
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OUT
1番 近本 光司 センターフライ 3アウト
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OUT
9番 福島 圭音 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：才木 浩人 に代わって 9番 福島 圭音
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OUT
8番 梅野 隆太郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 元山 飛優 に代わって 7番 熊谷 敬宥
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OUT
7番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・ボスラー に代わって 9番 藤嶋 健人
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OUT
9番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：齋藤 綱記 に代わって 9番 Ｊ・ボスラー
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OUT
8番 岡林 勇希 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 石伊 雄太 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 代打 大山 悠輔 に代わって 6番 髙寺 望夢
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OUT
守備交代：ファースト Ｄ・ガルシア に代わって 5番 大山 悠輔
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OUT
6番 Ｄ・ガルシア センターフライ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 2アウト
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OUT
代打：前川 右京 に代わって 5番 大山 悠輔
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・アブレウ に代わって 9番 齋藤 綱記
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OUT
6番 板山 祐太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 見逃し三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー近本 光司 盗塁失敗 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 高橋 周平 に代わって 9番 Ａ・アブレウ
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OUT
3番 細川 成也 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 高橋 周平 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：髙橋 宏斗 に代わって 9番 高橋 周平
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OUT
9番 才木 浩人 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 梅野 隆太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 元山 飛優 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 岡林 勇希 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
才木 浩人 がワイルドピッチ ランナー：2塁
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OUT
7番 石伊 雄太 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 板山 祐太郎 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 Ｄ・ガルシア 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 前川 右京 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 村松 開人 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 才木 浩人 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 岡林 勇希 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 石伊 雄太 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 梅野 隆太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 元山 飛優 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 Ｄ・ガルシア 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 板山 祐太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 前川 右京 空振り三振 3アウト
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OUT
中0-2阪
4番 佐藤 輝明 センターホームラン 阪神得点！ 中 0-2 阪
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OUT
3番 森下 翔太 サードゴロ 2アウト
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OUT
髙橋 宏斗 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ショートゴロ 1アウト
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