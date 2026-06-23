「最初のはしゃぎ具合から、どんどん……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、「クリスタルジム」のバスツアーで起こった“ハプニング”を明かした――。

野田クリスタル「3時間50分、被り物で…」と苦笑

自身がプロデュースを手掛ける「クリスタルジム」は、筋肉自慢の吉本芸人がトレーナーを務めるパーソナルトレーニングジム。“ジム長”の野田は、18日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、ジム会員限定のバスツアーを開催したと明かし、「今回はバス3台で。大盛況でやらせてもらって」と人気っぷりをアピール。総勢117人の参加者が、ミニトマト狩りや東京ドイツ村のBBQなどを楽しんだという。

乗り物酔いをしやすいため、バスには乗らず、先にトマト農園で待っていたという野田。10時過ぎからミニトマト狩りの予定だったため、9時には到着していたが、「10時になっても来ない。1時間待ってたんですけど、どうやら渋滞が発生してると……」と吐露。その後も、「11時になりまして。“今どこですか?”と聞いたところ、“羽田空港です”って。アクアラインにもまだ乗ってない」となかなか渋滞から抜けられなかったようで、「みんながXに写真を上げてくれてるんですけど。最初のはしゃぎ具合から、どんどん苦しい表情でね」と申し訳なさそうにつぶやいた。

ツアー参加者たちはトイレにも行けず、野田は、「本当に漏れそうだと。いい加減にしろ! と大暴動寸前なんじゃないかと」「進んでんのかどうかも。バックしてるんじゃないか? って思ってる人もいるぐらい進んでなかったらしくて」とヒヤヒヤ。バスが到着したのは、12時50分だったそうで、トマトの被り物でずっと待っていた野田は、「3時間50分、被り物で……」と苦笑し、「もう社員さんも大バタバタ」「みんな出し物を詰め込みまくって」とドタバタでイベントを遂行したと回顧。最後は、「みんなニコニコで帰っていった」そうで、「何とか訴えはなかった」とホッとしていた。

同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。