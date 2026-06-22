ファミリーマートは6月20日、「涼宮ハルヒの憂鬱×JR東海 アニメ20周年記念キャンペーン」とコラボしたラッピング店舗を兵庫県西宮市で展開している。

ファミマで聖地巡礼が楽しめる

同社は、"衣・食・住"の価値に"遊"の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに、「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めている。アニメ作品の舞台を巡る聖地巡礼は、国内外の観光客を地域へ誘客する強力なコンテンツとなっている。

2026年3月～5月にかけて実施した第1弾の東京都豊島区池袋(「デュラララ!!」の聖地)に続き、第2弾として「涼宮ハルヒの憂鬱」のラッピング店舗が登場。今回は、JR東海が展開する「推し旅」企画と連動し、鉄道旅とコンビニ、そしてコラボならではの特別なデザインが融合した聖地巡礼体験を提供する。

第2弾は「涼宮ハルヒの憂鬱」

同アニメは、兵庫県西宮市の街並みや風景が極めて忠実に、美しく描かれていることで知られ、現在も多くのファンが訪れる聖地巡礼の代表的な作品。今回は「ファミリーマート西宮獅子ヶ口店」(兵庫県西宮市)にて、特別なコラボビジュアルを用いたラッピング装飾を実施している。期間は6月20日～9月23日まで。

オリジナルグッズ販売・JR東海キャンペーン連動も

いとうのいぢ先生による本キャンペーンの描きおろしイラストを使用したオリジナルグッズをラッピング店舗で発売する。また、JR東海が主催するキャンペーンの一環として、作品ゆかりの地を巡る「聖地巡礼デジタルスタンプラリー」も開催。同ラッピング店舗がそのチェックインポイントとなる。いずれも詳細については、JR東海「推し旅」キャンペーン特設サイトで確認できる。