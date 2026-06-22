ファミリーマートは6月23日、JA全農長野・JA全農やまなしと連携し、長野県および山梨県の地元食材を使用した商品や、ご当地グルメを再現した新商品全6品を長野県・山梨県のファミリーマートで展開する。

ご当地グルメを再現した商品

ご当地グルメでは、地元で愛される「塩尻名物 山賊焼弁当」(645円)や、「富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん(長野県産キャベツ)」(538円)、「山梨の味 まぜごはん」(178円)をラインアップする。

山賊焼弁当は、にんにくの旨みがきいた塩尻名物「山賊焼」をメインにした、ボリューム感ある一品。粉吹き感を出すためタツタ粉を加えた。

冷し吉田のうどんは、噛みごたえのある太麺が特徴の、山梨県富士吉田市の郷土料理「吉田のうどん」の大盛タイプ。トッピングにJA全農長野の長野県産キャベツを使用し、強いコシの太麺とキャベツの甘みを楽しめる。

「富士吉田名物 大盛 冷し吉田のうどん(長野県産キャベツ)」(538円)

山梨の味 まぜごはんは、吉田のうどんの人気サイドメニューを再現したおむすび。ごぼう、油揚げ、しいたけ、人参を使用し、醤油やみりん、三温糖などで味付けした。

長野県・山梨県の地元食材を使用した商品

県産食材を使用した商品では、「長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨ」(268円)、「山梨県産白桃 牛乳パン」(158円)、「たっぷりダブルホイップサンド(長野県産シャインマスカット&山梨県産白桃)」(248円)をラインアップ。

長野県産セロリとキャベツ 味噌マヨは、セロリの生産者から教わった地元でよく食べられる食べ方を参考に、信州味噌を用いた味噌マヨと組み合わせた商品。シャキッとした長野県産野菜と味噌マヨのコクが相性抜群だという。

山梨県産白桃 牛乳パンは、長野県に馴染みのある「牛乳パン」にJA全農やまなしと共同開発の、山梨県産白桃のホイップクリームをサンドした商品。パン生地に長野県産牛乳も使用している。

たっぷりダブルホイップサンドには、山梨県産白桃果汁入りホイップと長野県産シャインマスカット果汁入りホイップのダブルホイップを使用した。ふんわりなめらかな2種の果実の風味を贅沢に楽しめる。