ファミリーマートは6月18日、「カレーのどっち論争」調査の結果を発表した。調査は2026年6月9日～6月10日、全国の20～69歳のカレー好き男女500人を対象にインターネットで行われた。

さらさらスパイスカレー派?or定番とろとろカレー派?

カレーといえば「さらさらスパイス派」? それとも「定番とろとろ派」?という質問に対して、「さらさらスパイス」派は23.6%、「定番とろとろ派」は76.4%となり、約8割が定番とろとろ派を支持する結果となった。

一方で夏のカレーに最も求める要素としては、「スパイス感」が28.8%で約3人に1人が支持する結果となった。また、「食べやすさ・さっぱり感」(18.4%)や「辛さ」(11.0%)も支持を集めており、暑い季節ならではの刺激や爽やかさを求める"夏カレー需要"が見られる結果となった。

普段は定番のとろみあるカレーを好みながらも、夏にはスパイス感や爽やかさを求める、"夏ならではのカレー需要"がうかがえる結果となった。

"夏カレー"といえば?

「今年の"夏カレー"といえば、どのカレーを最も食べたいですか?」という質問では、「ビーフカレー」が30.8%で最も多い結果となった。続いて、「チキンカレー」(24.0%)、「キーマカレー」(16.4%)が上位となり、夏でも定番の肉系カレーへの支持が高いことがうかがえる。

また、上位にランクインしたカレーを見ると、ビーフカレーやチキンカレー、キーマカレーなど、親しみのある定番の味わいが支持を集める結果となった。前章では、夏のカレーに求める要素として「スパイス感」が最も多い結果となったが、実際に思い浮かべる"夏カレー"としては定番のカレーが上位を占めており、夏には刺激や爽やかさを求めながらも、食べたいカレーは定番という"夏カレー需要"がうかがえる結果となった。

また、「カレーのメイン具材といえば、何派ですか?」という質問では、「牛肉派」が34.0%で最多となり、「鶏肉派」(24.4%)、「豚肉派」(22.2%)が続いた。夏でもビーフやチキンといった定番具材への支持は根強く、親しみのある定番の味わいが好まれていることが分かった。

夏のカレーランキング

カレーは"手軽に楽しむ派"が多数

「カレーを食べたいと思ったとき、どちらを選びますか?」という質問では、62.6%が「手軽に購入して楽しむ」と回答し、「自分でこだわって作る」(37.4%)を上回る結果となった。カレーへのこだわりを持つ人がいる一方で、手軽に楽しみたいというニーズが高いことがうかがえる。

こうした結果からは、消費者がカレーに対して「おいしさ」を重視しながらも、日常の中で手軽に楽しめることを求めていることがわかる。

"カレーの食べ方論争"最新事情

カレーの味だけではなく、食べ方や楽しみ方にもさまざまなこだわりが見られた。「カレーは混ぜて食べる派ですか?それとも混ぜずに食べる派ですか?」という質問では、「混ぜずに食べる派」が67.2%となり、「混ぜて食べる派」(32.8%)を大きく上回る結果となった。カレーとご飯をそれぞれの味わいのまま楽しみたいという人が多いことがうかがえる。

また、「レトルトカレーやコンビニなどで購入したカレーに独自のアレンジを加えることはありますか?」という質問では、「アレンジを加えたことがある」と回答した人は32.2%となった。アレンジ内容としては、「チーズ」(31.7%)が最も多く、「卵・温泉卵」(19.9%)、「カツ(とんかつ)」(18.0%)が続いた。 全体としては定番の食べ方を好む人が多い一方で、約3人に1人が購入したカレーにアレンジを加えた経験があることが分かった。チーズや卵などを加えて、自分好みの味わいを楽しむ傾向も見られ、カレーの楽しみ方の幅広さがうかがえる結果となった。

ファミマル担当者が選ぶ「夏の推しカレー」

同社では、それぞれの"カレーのこだわり"に応える商品を幅広く展開している。今回、ファミマル担当者が本気で選んだ「夏の推しカレー」3選も発表された。

"とろとろ定番カレー派"3選

「やわらか牛肉使用 極うまビーフカレー」(450円)は、やわらかな牛肉とフォンドヴォーの旨みが溶け込んだ贅沢なビーフカレー。バターを使用し、スパイス感を上げることでコクのあるカレーソースに仕立てた。

「肉が柔らかく高級感のある味わい。これが500円以下なんてコスパ良すぎる!」(ファミマル担当者)

「飴色玉ねぎとバター香る キーマカレー」(238円)は、あめ色玉ねぎとバター香る味わいが特徴のレトルトカレー。

「とにかく味がうまい。うま味がすごい。その分辛みはちょっと抑えめ。キーマカレー普段食べない人でもこれは定期的に食べたくなる味」(ファミマル担当者)

「赤ワインで煮込んだ牛肉使用 欧風ビーフカレー」(278円)は、赤ワインで煮込んだ牛肉を使用し、生クリームの濃厚なコクとカカオマスのビターな味わいが特徴のレトルトカレー。

「お肉がゴロッと入っていて、なめらかなとろとろ感が上品」(ファミマル担当者)

"さらさらスパイスカレー派"3選

「ハーブの爽やかな香り グリーンカレー」(358円)は、フレッシュなハーブと、ココナッツミルクを使用し、甘さやコクの中に、辛さとハーブが効いた味わいに仕立てた。具材は鶏肉とたけのこの2種類が入っています。 本場タイで仕上げた本格的なグリーンカレー。

「ココナッツミルクの甘さの中に、辛みのきいた味わいが夏にぴったりな味わいです。一口たべるだけで、タイに旅行した気分になれます」(ファミマル担当者)

「2種のひよこ豆とトマトの旨味 チャナマサラカレー」(358円)は、13種類のスパイスを組み合わせたインドカレー。2種類の異なる形態のひよこ豆を使用し、ほくほくした食感とゴロゴロとした食感、スパイス感と奥行きがある味わいを楽しめる。

「スパイシーだけど甘みも感じ、ひよこ豆の具だくさん感は満足感が高いです」(ファミマル担当者)

「ココナッツの風味豊かな マッサマンカレー」(358円)はココナッツの風味が特徴のレトルトカレー。タイ産のレモングラスなどのハーブに、スパイスとココナッツミルクの甘みをいかしたマイルドな味わい。

「ココナッツミルクの甘味の中にほのかなスパイスの辛さが感じられ、非常にバランスが良い。チキンと一緒に具材として入っているピーナッツの食感がアクセントとなり、最後まで飽きずに食べ進められる」(ファミマル担当者)

新商品「大盛カレー」「シーフードカレー」が登場

カレーの新商品として、6月23日から「香味野菜と豚肉の旨み 大盛カレー」(398円)、7月7日から「あさりの旨みとスパイスが効いた シーフードカレー」(398円)を全国の沖縄県を除く店舗で発売する。

大盛カレーは、30種類以上のスパイスを使用し、香味野菜と豚肉の旨みが溶け込んだ、食べごたえのある一品。

シーフードカレーは、あさり、いか、海老の食感と、スパイスの効いた魚介の旨みがバランスよく味わえるカレー。

ファミマルの「カレー」ラインアップ

カレーの楽しみ方は「カレーライス」だけではない。ファミマルでは、「カレーパン」(170円)や「カレーせん」(150円)など、さまざまなシーンで手軽にスパイスの風味が味わえる多彩なカレー商品を用意している。