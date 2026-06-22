ファミリーマートは6月23日、「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修による「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」(618円)と「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」(195円)を関東地方のファミリーマートで発売する。

「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」(195円)/「ほたて日和監修 鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」(618円)

Tokyo Style Noodle ほたて日和は、2022年に東京都 秋葉原で開店し、ほたての出汁をきかせたスープと、具材にもふんだんにほたてを使用した奥深い味わいのつけ麺が特長の行列の絶えないラーメン店。ファミリーマートでは、2024年から継続して同店監修のカップ麺やポテトチップス、関東限定でチルドラーメン・冷やしつけ麺を発売している。

今回、同店監修のもと本格的な暑さに向けて趣向を凝らした冷やしラーメンとおむすびを発売する。

鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺は、鰹と昆布を合わせたスープに途中で別添えの梅ジュレを加えることによって、飽きのこないさっぱりとしたラーメン。

同店初監修となるおむすびは、ほたて日和の人気日替わりメニュー「女将の気まぐれ」シリーズをモチーフに、ほたて・鶏・昆布を合わせた出汁で炊いたご飯にさばのほぐし身を混ぜ込んだ。

「ほたて日和監修 女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」(195円)

「今回は暑い日にピッタリの爽やかな風味となっております。混ぜるほど香り豊かになります。梅ジュレを途中で混ぜて味変を!和え麺はさっぱりながらも、旨みたっぷりな味わいです。帆立・鰹・昆布・梅のカルテットをお楽しみください。おむすびは当店の名物メニュー『女将の気まぐれご飯』の中でも人気の商品を送り出しました。まずは開封時に帆立の香りから楽しんでください。そして一口ごとの複雑な出汁の旨みを感じてください。何度も食べたくなる味わいです!冷製和え麺との相性は抜群です!」(「Tokyo Style Noodle ほたて日和」店主・及川淳一氏)